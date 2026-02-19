Jorge Macri apuntó contra los gremios: “Toman de rehén al que trabaja y quiere salir adelante”

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, aseguró que el paro general genera un “verdadero costo”, a la vez que afirmó que con la medida de fuerza se toma “de rehén al que trabaja y quiere salir adelante”.

En un mensaje que difundió a través de la red social X, Macri dio a conocer las consecuencias del citado paro y lo hizo en cifras.

“800.000 personas sin subte, 20 líneas de colectivo paralizadas, 29.000 personas sin sus turnos médicos, la Ciudad entera sin recolección de basura: este es el verdadero costo del paro”, expresó.

Asimismo, el funcionario porteño añadió: “Viejas prácticas que siempre terminan igual: tomando de rehén al que trabaja y quiere salir adelante. Esa lógica ya no va más”.

