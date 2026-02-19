POLÍTICA 

Jorge Macri apuntó contra los gremios: “Toman de rehén al que trabaja y quiere salir adelante”

Jorge Macri

Jorge Macri

Redacción 4SEMANAS 0 Comment , ,

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, aseguró que el paro general genera un “verdadero costo”, a la vez que afirmó que con la medida de fuerza se toma “de rehén al que trabaja y quiere salir adelante”.

En un mensaje que difundió a través de la red social X, Macri dio a conocer las consecuencias del citado paro y lo hizo en cifras.

“800.000 personas sin subte, 20 líneas de colectivo paralizadas, 29.000 personas sin sus turnos médicos, la Ciudad entera sin recolección de basura: este es el verdadero costo del paro”, expresó.

Asimismo, el funcionario porteño añadió: “Viejas prácticas que siempre terminan igual: tomando de rehén al que trabaja y quiere salir adelante. Esa lógica ya no va más”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.