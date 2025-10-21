Tullio destacó que “las elecciones legislativas son autónomas unas de otras”

El ex director nacional electoral Alejandro Tullio destacó este martes que el fallo de la Justicia electoral que ordenó difundir los resultados del próximo domingo provincia por provincia, y sostuvo que fue una “correcta interpretación de la ley, que le indica al Ministerio del Interior que no sume lo que la naturaleza de las elecciones legislativas no suma, porque son autónomas unas de otras”.

“Las elecciones legislativas son 24 y aunque haga identificación de partidos no hay una lectura posible unificada”, sostuvo el ex funcionario kirchnerista en declaraciones a Radio Splendid.

Al respecto, insistió en que “las elecciones legislativas no tienen una estrategia” nacional, ya que un mismo espacio puede ir “con nombre diferentes” en las distintas provincias, como sucede este año con el peronismo, mientras que La Libertad Avanza es el único que va con ese sello en todas las jurisdicciones, por lo que presentar los resultados acumulados de manera nacional le convenía al espacio libertario.

“Son 24 estrategias provinciales. El Ministerio del Interior no puede analizar las elecciones, tiene que dar la información”, insistió Tullio.

Y cerró: “Lo que importa el domingo es cuántos diputados terminan en cada bloque. Hay que ver qué pasó con los diputados, si son de LLA o UCR y a que bloque van”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas