Último recurso: Kueider intenta impedir la jura de su reemplazante

El exsenador Edgardo Kueider, con arresto domiciliario en Paraguay, presentó un recurso en la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal para impedir la asunción de su reemplazante, la camporista Estefanía Cora.

La dirigente de La Cámpora está prevista para jurar en la sesión del Senado del jueves, ocupando la banca que Kueider dejó vacante tras ser destituido.

Kueider fue removido el 12 de diciembre por «inhabilidad moral» en una sesión especial del Senado, con 60 votos a favor y 6 en contra, después de haber sido detenido en Asunción con más de 200.000 dólares sin declarar. No obstante, sostiene que su destitución fue ilegal y que la banca no puede ser ocupada por otro legislador hasta que la Justicia se expida de manera definitiva sobre su situación.

Las razones de Kueider

En su presentación judicial, Kueider argumenta que su remoción sienta un precedente peligroso que podría permitir la expulsión de cualquier senador por decisión de la mayoría del cuerpo. Asegura que su banca no puede ser ocupada hasta que se resuelva el recurso que presentó, advirtiendo que el Senado estaría actuando de manera inconstitucional si permite la jura de Cora.

Además, plantea que la designación de dos senadores para una misma banca generaría un conflicto institucional y económico, con la posibilidad de pagar dos dietas y mantener dos equipos de asesores.

El comunicado completo presentado por Kueider señala:

«El caso no está vinculado a una valoración moral de quien suscribe, sino a una cuestión ilegal clara, el modo en que se removió a un Senador Nacional fue ilegal y por ende, su banca no puede ser ocupada por otro elector hasta tanto no se resuelva la ilegalidad de base. Ese es el peligro para la Nación Argentina, dado que queda legitimada esta herramienta ilegítima para formar el voto expulsivo de cualquier otro Senador que no le guste al partido que más senadores tenga, o que no coincida con la ‘moral’ de la mayoría.

Y por si fuera poco, se deja un antecedente válido de intervención del Poder Ejecutivo de la Nación en una de las funciones exclusivas del Poder Legislativo, como es la expulsión de un Senador, lo que vuelve al mismo manifiestamente inconstitucional, ilegal y arbitrario.

El futuro de la Nación está en juego, aquí no es una cuestión de inhabilidad moral, es una cuestión de legalidad, de trascendencia institucional, del funcionamiento del objeto procesal de esta acción, sino que además puede ocasionar que en caso de hacerse lugar al recurso y luego hacerse lugar a la acción de fondo, existan dos senadores para la misma banca, lo que ocasionaría no solo un desbaratamiento de derechos para quien suscribe y para el electorado, sino además, puede ocasionar un perjuicio económico de importancia para el país.

Habrá dos senadores a los cuales habrá que reconocerse sus derechos, dos dietas que se deberán abonar, dos equipos de asesores, etc. Es decir, la modificación del status quo de la banca que se haya en discusión por medio de la presente acción, y cuya resolución final aún depende del recurso interpuesto, pues no existe ninguna resolución firme, hace que el Senado no pueda tomar posesión ni ejecutar la decisión que aún se encuentra impugnada y cuya decisión no ha adquirido la firmeza necesaria para tal conducta.

Existen en consecuencia razones institucionales, electorales, económicas y jurídicas que impiden al Senado disponer de la banca, hasta tanto la cuestión no tenga una sentencia definitiva. Es en este contexto que cualquier modificación del status quo, ocasionaría perjuicios irreparables al justiciable, que vería limitado el ejercicio futuro de su función y sus derechos funcionales y económicos.

El caso posee suma gravedad para la Nación y genera un antecedente peligroso en el funcionamiento de uno de los órganos más importantes del Estado, el Congreso Nacional».

El pedido de Kueider se da en un contexto político convulsionado en el Senado, donde el oficialismo busca reunir quórum para debatir diversos proyectos, entre ellos la suspensión de las PASO, el pliego del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema y modificaciones en la ley de reincidencia. La Libertad Avanza analiza los votos necesarios para la sesión mientras que el radicalismo impulsa una comisión investigadora sobre el escándalo conocido como «$Libra».

Ante la incertidumbre, el oficialismo solicitó el regreso del senador radical Victor Zimmermann, quien estaba en uso de licencia, para asegurar su presencia en la próxima sesión. «Junto al gobernador Leandro Zdero acordamos mi regreso al Senado, atento a los requerimientos institucionales de la representación del Chaco ante el Gobierno Federal», explicó Zimmermann en sus redes sociales.

El futuro de la banca que ocupaba Kueider se definirá en los próximos días, mientras el Senado avanza con su agenda legislativa y la Justicia analiza su reclamo.

Con información de agencia NA