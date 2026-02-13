Un informe del Gobierno no pudo ocultar que se perdieron 86.000 puestos de trabajo en 6 meses

Un informe oficial reveló que el empleo asalariado se contrajo en noviembre pasado y la tasa de despidos marcó el mayor nivel en un año. Se perdieron 86 mil puestos de trabajo en el último semestre.

El empleo asalariado se contrajo en noviembre en la comparación mensual e interanual, acumulando 86.000 puestos de trabajo menos en seis meses y la tasa de despidos alcanzó el valor más alto en un año, según reflejó un informe del Ministerio de Capital Humano en medio del debate de la reforma laboral.

La información aportada por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) reveló que el empleo asalariado registrado mostró un retroceso del 0,2% en el penúltimo mes del 2025 en comparación con el mes anterior.

Aumento de monotributistas

El reporte reflejó que esta disminución de empleo se observó en el sector privado asalariado (-0,2%) y el sector público (-0,4%). Por su parte, el trabajo en casas particulares mostró una variación de +0,6%.

El trabajo independiente, por su parte, mostró una variación positiva del 0,6% en noviembre respecto al mes anterior. Todas las categorías de trabajo independiente mostraron una expansión respecto al mes anterior: las personas que adhieren al monotributo social registraron un incremento del 3,5%, las personas encuadradas en el régimen de monotributo crecieron un 0,3% y aquellas que pertenecen al régimen de autónomos aumentaron un 0,4%.

En noviembre de 2025 el empleo asalariado en el sector privado alcanzó los 6,189 millones de personas, registrando una variación del -0,2% en relación con el mes anterior, es decir 13.100 trabajadores menos. En los últimos seis meses (junio a noviembre de 2025) el empleo registró variaciones mensuales negativas, acumulando una pérdida de 86.000 empleos.

En comparación con el mismo período del año anterior el empleo asalariado se redujo 1,1%, lo que equivale a 114.800 trabajadores menos. Se registraron caídas en todas las categorías que componen este grupo: el sector privado cayó 1,3% (78.800 personas menos), el trabajo en casas particulares -1,2% (5.200 personas menos) y el sector público un -0,9% (30.900 personas menos).

Trabajo independiente en caída

El trabajo independiente en su conjunto experimentó una caída del 10,2% (320.600 personas menos). Al interior de este grupo, existieron dinámicas diferenciadas. Por un lado, la cantidad de aportantes al monotributo aumentó un 4,2% (88.600 personas más); por otro, los aportantes al régimen de autónomos disminuyeron un 1,2% (4.700 personas menos).

El informe puntualizó que “la caída del 61,9% en la cantidad de monotributistas sociales fue determinante para el desempeño del conjunto de trabajadores independientes” explicando que “esa disminución se encuentra relacionada con cambios normativos que afectaron específicamente a este régimen”.

El reporte reflejó que la remuneración nominal bruta promedio de noviembre de 2025 fue de $1.836.177, con un incremento del 30,1% en relación con el mismo mes del año anterior. Por su parte, la mediana de la remuneración bruta fue de $1.394.745 registrando un aumento del 29,5% en la comparación interanual.

Despidos

La incidencia de los despidos incausados en el empleo registrado privado en diciembre de 2025 fue de 0,8 cada 100 trabajadores, el valor más alto de los últimos doce meses, según reveló la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL).

En términos interanuales, se observa un aumento del 60% en comparación con diciembre de 2024. De esta forma, se iguala la medición del año 2023 y se retoma el nivel que presentaba la serie antes de la pandemia.

Con información de agencia Infogremiales