Una encuesta anticipa que Javier Milei perdería por 10 puntos en las elecciones de octubre

Se trata de un sondeo de la consultora de Zubán Córdoba. Asegura que Javier Milei tiene un 60% de imagen negativa y que podría perder las elecciones legislativas por hasta 10 puntos.

La última encuesta de la consultora Zuban Córdoba reveló que el gobierno de Javier Milei tiene un 60% de imagen negativa y que perdería las elecciones legislativas de octubre por hasta 10 puntos.

Según Zuban Córdoba, Milei tiene un 59,6% de rechazo y un 39,5% de apoyo y la principal explicación es el escándalo de corrupción que protagoniza Karina Milei y los problemas económicos.

Otra derrota en la PBA

“Fue tan relevante la elección bonaerense, que entendemos que la próxima elección también es determinante en el escenario nacional, ya que como mínimo, suele ser el promedio de los resultados nacionales o acercárseles bastante”, argumentó Zuban Córdoba.

Según el sondeo, el candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, quedaría segundo con el 31,9%, mientras que el peronismta Jorge Taiana lograría el 41,8% de los votos. Luego, quedan María Eugenia Talerico (3,8%), Ricardo Alfonsín (3,8%) y Santiago Cuneo (3,3%).

“Errar en el diagnóstico lleva inevitablemente a tomar malas decisiones. Algo falló en la estrategia política y electoral, pero no fue solo eso: un 57,4% afirma que se debería cambiar el rumbo político. Un 60% cree que Milei debería pedirle la renuncia a su hermana y a los Menem. Y un 61% cree que, de no cambiar de rumbo, perderá las elecciones en octubre. Bastiones que el gobierno no parece estar dispuesto a sacrificar”, opinó la consultora.

Voto castigo

La encuesta de Zuban Córdoba también indica que La Libertad Avanza perdió en las elecciones bonaerenses según el 60,2% por el voto castigo por la corrupción y el mal momento económico, mientras que solo el 7,2% alegó que se debió a los “malos candidatos” libertarios.

Sobre las coimas en Discapacidad, la encuesta expone que Karina Milei tiene un 68,2% de imagen negativa, un 68,6% cree que el gobierno de Milei está más débil desde el conocimiento de los audios y un 8,2% consideró que el escándalo hizo que cambie su voto.

Además, un 65,9% de los consultados en la encuesta se mostró en contra de las últimas medidas de Milei, un 54% rechazó el slogan “Kirchnerismo Nunca Más“, un 56,1% se declaró como “antimileísta“, un 57% adelantó que votará “para castigar a Javier Milei” y un 51,2% consideró que el peronismo está preparado para volver al poder en un futuro cercano.