Una familia necesitó de $1.100.000 en mayo para no ser pobre

En paralelo, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó que la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca los ingresos que se deben superar para no ser indigente, registró por primera vez en la actual gestión nacional un descenso de 1,4%, por lo que el mismo grupo familiar necesitó de $500.281 en octubre para no quedar debajo de la línea de indigencia, es decir, $2.000 menos que en abril. Con relación a la medición interanual, los datos arrojados por el INDEC, en su informe “Valorización mensual de la CBA y de la CBT. Gran Buenos Aires”, indicó que la CBA creció 29,3% de manera interanual, mientras que la CBT subió un 30,5%, ambas por debajo de la inflación acumulada en los últimos doce meses. Es preciso señalar que, la evolución del valor de estas dos canastas es crucial a la hora de la medición trimestral de la pobreza y la indigencia, porque sus valores se comparan contra los ingresos declarados por la población. En ese marco, la Canasta Básica Total, además de alimentos, incluye varios puntos del gasto de los hogares, como indumentaria, salud, transporte o educación, lo que determina la línea de pobreza, mientras que la Canasta Básica Alimentaria se limita a relevar bienes de primera necesidad y establece la línea de indigencia. En el informe de mayo, un hogar de tres integrantes compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años necesitó un ingreso de $884.186 para no caer debajo de la línea de pobreza, mientras que debió asegurarse $398.282 para no caer bajo la línea de indigencia. En tanto que, un hogar de cuatro integrantes, compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, precisaron en el quinto mes del año de un ingreso de $1.110.624 para no caer en la pobreza, y de $500.281 para cubrir la canasta alimentaria, según las estimaciones del INDEC. Por último, un hogar de cinco integrantes, constituido por un varón y una mujer, ambos de 30 años, y tres hijos de 5, 3 y 1 año, requirió en julio un ingreso mensual de $1.168.132 para cubrir las necesidades de la canasta básica; mientras que para no caer debajo de la línea de indigencia, dicho grupo familiar necesitó un ingreso de $526.185. Fuente: Diputados Bs. As.