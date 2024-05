«Una pena…sin Pacto y sin Ley…»

Los Historiadores Argentinos, ojalá que reflejen este momento de transición de nuestro país.

Es cierto que es malo generalizar, pero es muy bueno individualizar lo que está en pugna. Mientras un grupo pequeño de políticos (entre el oficialismo, algunos de la oposición, algunos gobernadores) están intentando sacar el país adelante, dando a conocer ideas, intentando consensuar políticas de Estado y sobretodo, capear el «temporal» del país destruido (en términos económicos, sociales y estructurales) que dejó el gobierno anterior (los «defensores de los pobres» que dejaron a Argentina MÁS pobres, al borde del colapso el país y fuera del mundo) de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, porque no hay que olvidar quienes fueron (porque ahora hablan como sino «hubieran tenido nada que ver» con el desastre que vive Argentina y creerán que algunos somos «idiotas útiles» que no recordamos que hace escasamente 5 meses estaban en el poder y vendían «espejitos de colores, plan platita», mientras se llevaban las «joyas de la abuela») otros en la actualidad, todavía «resabio» del peor gobierno de la Historia (con Diputados, Senadores Nacionales y Gobernadores) que intentan mantener el «status quo» (dejar todo como está, para que nada cambie) cuando justamente, el pueblo Argentino ha votado todo lo contrario; un cambio profundo y con otros valores.

Esta situación a éstos señores de la «máquina de impedir el cambio«, no les interesa nada, solo disputan sus propios intereses, pero está bien, porque saben que si a éste gobierno le va bien y que haya sido un «outsider» absoluto de la política (como Javier Milei) que los haya puesto en «jaque», tienen muy claro que ya se está elaborando la partida de defunción para esos mediocres, en la política Argentina.

Pero la lucha no termina ahí, porque la sociedad en su conjunto tiene que saber (y darse cuenta) que esta gente, que no quiere que a la Argentina le vaya bien, que sea un pais pujante y en desarrollo (porque se les acabaría su manera de hacer política con la «dádiva» y el clientelismo) están intentando poner todas las TRABAS posibles para que el pais no arranque.

Y además, ya tienen un candidato en «campaña» presidencial (como Axel Kicillof) que en vez de estar preocupado por la paupérrima situación que vive su Provincia (Pcia de BsAs) con pobreza extrema, altos porcentajes de inseguridad, desocupación, inundaciones, etc, en ese sentido no le importa nada, y sale a hacer «política barata» regalando autos y moviles a otras provincias, con el claro objetivo de cooptar voluntades para sus objetivos a espaldas de la gente.

Hoy el debate está en el Senado Nacional con el tema de la Ley Bases, pero Javier Milei «fusionó» (desde nuestro punto de vista, equivocado) la salida de ésta Ley al «Pacto de Mayo» que se iba a desarrollar en Córdoba el 25/05 «en el Día del primer gobierno patrio» (la firma de los «10 puntos» que son Cuestión de Estado y que ningún gobierno posterior podrá modificar), pero al no dar los tiempos legislativos, porque en el Senado (en su mayoría Kirchnerista y que está con la firme decisión de no aprobarle NADA a Milei, a espaldas de lo que votó el pueblo) demora la salida del dictamen, la Ley si se aprueba, no estará antes de esa fecha y entonces, Milei no quiere firmar éste acuerdo con los Gobernadores sin esa Ley que necesita para gobernar.

Para nosotros, una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero para el Gobierno Nacional si, entonces al no estar la Ley tampoco se hará el «Pacto»…

Una pena, estar viviendo un momento histórico (40 años de vida Democrática ininterrumpida, por primera vez en 250 años desde el nacimiento de Argentina) y que no podamos lograr un entendimiento social necesario para «arrancar» hacia adelante. Habrá que seguir madurando, hablando, consensuando y en algún momento llegará el tiempo para que aquellos que ven un país con futuro, puedan imponer sus ideas.

Quizás el tiempo sea en el 2025 (elección de medio término) para que el oficialismo sume más voces a favor en el Congreso Nacional y pueda tener más armas para poder gobernar.

Allí la sociedad será nuevamente protagonista, porque deberá decidir si quiere un CAMBIO en serio en el país o si quiere volver al pasado (ya conocido del populismo), no hay tiempo para ser «pusilánime» (¿A quien le dijeron eso?, no lo recuerdo) pero está claro que a Argentina le cuesta mucho «estar de acuerdo», entonces deberán ser los habitantes de éste territorio los que definan si quieren volver a navegar o quieren seguir en el «fondo del mar» como nos dejó el Gobierno Kirchnerista. Hoy sus Diputados y Senadores lo demuestran, NO ESTÁN A LA ALTURA de éste nuevo proceso democrático y entonces, como se dijo: «a consecuencias graves, hay que tomar decisiones definitivas».

Hay que «darnos las manos», trabajarar mancomunadamente y dejar los «egos» de lado…

¿Estaremos capacitados como sociedad para darnos cuenta? Lo veremos…

Hasta la próxima!

Por: Pablo Rennella (Analista Político, Córdoba)