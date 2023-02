Valdés: «Vamos a investigar 60 hechos contra la Corte, hay pruebas muy fuertes»

El diputado nacional Eduardo Valdés se refirió a la aprobación de la admisibilidad de los 14 pedidos de juicio político contra los miembros de la Corte en la comisión de Juicio Político.

«Hemos aceptado investigar los 14 expedientes que estaban en la comisión de Juicio Político, no sólo los del Frente de Todos, sino también los de la Coalición Cívica. Nosotros queremos investigar a los cuatro jueces, que firmaron el fallo de la coparticipación federal. Tres de ellos asaltaron el Consejo de la Magistratura, y por eso está paralizado. No corresponde bajo ningún aspecto que el presidente de la Corte se haya autovotado, hay antecedentes. Ellos conformaron una mayoría irregular para declarar inconstitucional una ley que hace 15 años estaba funcionando«, afirmó este viernes el diputado oficialista Eduardo Valdés, autor de uno de los pedidos de juicio político a la Corte.

«Ley muerta»

En declaraciones con Radio 10, el legislador indicó: «Una vez que Rosatti se hizo Presidente de la Corte se metieron con el Consejo de la Magistratura sólo para apoderarse. No hay jurista en el mundo que diga que las leyes derogadas se pueden resucitar. Es Ley muerta. Son 60 hechos que vamos a investigar. Por ejemplo, la administración de la Obra Social de la Corte, que huele muy mal. También hubo intromisiones en el Poder Legislativo de parte de la Corte para la conformación de sus mayorías y minorías. Las pruebas que están apareciendo son muy fuertes«, señaló.

En tanto, Valdés reveló que no fue fácil llegar a este dictamen y que durante las últimas semanas hubo «presiones muy fuertes de parte de las corporaciones», ante lo cual destacó «la labor de la Presidenta de la comisión, Carolina Gaillard» y concluyó: «El bloque del Frente de Todos está muy unido».

Además, el diputado se refirió al expediente presentado por la Coalición Cívica contra Ricardo Lorenzetti, que ellos mismos no votaron: «Nosotros integramos ese expediente. Ellos no querían no votar con el resto de Juntos por el Cambio, por eso no votaron su propia iniciativa. Estamos enjuiciando a cuatro jueces, no a la Corte en su conjunto«, sostuvo.