Vuelven las visitas a los mejores miradores para ver la Ciudad desde lo alto.

A partir del mes de marzo, el equipo de Patrimonio del Ministerio de Cultura de la Ciudad iniciará la temporada 2026 del convocante ciclo de visitas guiadas a los miradores porteños, lugares privilegiados desde donde se pueden apreciar aspectos desconocidos de la arquitectura y de la vasta extensión que abarca la Ciudad. Todas las actividades son de acceso sin costo y requieren inscripción previa.

Esta iniciativa propone el rescate de lugares en altura, edificios y construcciones representativas de diferentes épocas del desarrollo arquitectónico porteño, que en escasas ocasiones se abren al público. Los visitantes podrán así tener una mayor comprensión de la ciudad desde su magnitud y crecimiento urbano, observándola desde lugares privilegiados, para seguir conociendo el patrimonio histórico cultural porteño que construye identidad.

Programación de marzo:

BASÍLICA SANTA ROSA DE LIMA

Martes 3 de marzo, 15.30 h

A cargo de Daniel Vega

Cupo: 25 personas

Inscripción (a partir del viernes 27 de febrero a las 11 h)

Se suspende por lluvia

AUTOMÓVIL CLUB ARGENTINO

Miércoles 4 de marzo, 15.30 h

A cargo de Sandra Cafarelli

Cupo: 20 personas

Inscripción (a partir del viernes 27 de febrero a las 11 h)

No se suspende por lluvia

FUNDACIÓN CASSARÁ

Jueves 5 de marzo, 17 h

A cargo de Sandra Cafarelli

Cupo: 25 personas

Inscripción (a partir del viernes 27 de febrero a las 11 h)

Se suspende por lluvia

EDIFICIO MASSIMILIANO BENCICH

Miércoles 11 de marzo, 17 h

A cargo de Daniel Vega

Cupo: 20 personas

Inscripción (a partir del viernes 6 de marzo a las 11 h)

Se suspende por lluvia

PLAZA MITRE

Miércoles 18 de marzo, 17 h

A cargo de Daniel Vega.

Punto de encuentro: Monumento a Mitre, Gral. Gelly y Obes y Arjonilla

Sin cupo – Sin inscripción

Se suspende por lluvia

TORRE MONUMENTAL

Jueves 19 de marzo, 15 h

A cargo de Daniel Vega

Cupo: 25 personas

Inscripción (a partir del viernes 6 de marzo a las 11 h)

Se suspende por lluvia

GALERÍA GÜEMES

Viernes 20 de marzo, 16 h

A cargo de Leonel Contreras.

Cupo: 15 personas.

Inscripción (a partir del viernes 6 de marzo a las 11 h)

Se suspende por lluvia

EDIFICIO MIGUEL BENCICH

Jueves 26 de marzo, 15 h

A cargo de Leonel Contreras.

Cupo: 15 personas

Inscripción (a partir del viernes 20 de marzo a las 11 h)

Se suspende por lluvia