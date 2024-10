Wado de Pedro y Teresa García empezaron el operativo clamor para que Cristina Kirchner presida el PJ nacional

El senador nacional, Eduardo “Wado” de Pedro, y la jefa de la bancada de senadores bonaerenses de Unión por la Patria (UxP), Teresa García, salieron a sumarse al operativo clamor para que Cristina Fernández de Kirchner presida del PJ nacional.

“Cristina (Kirchner) es la líder del peronismo y dio acabadas muestras de su compromiso inquebrantable con los sueños y los anhelos de nuestro pueblo, conoce cada rincón de la Patria e interpreta las necesidades como nadie”, escribió De Pedro en sus redes sociales.

Además, el legislador camporista remarcó que “en este tiempo tan duro para los y las argentinas, ella puede encender una luz de esperanza con su mirada estratégica y su coraje para volver a organizarnos y comenzar la reconstrucción”. “Es momento de que una mujer, que militó toda su vida el peronismo, presida por primera vez el Partido Justicialista”, pidió.

En la misma sintonía, García remarcó: “Nuestro pueblo necesita de su coraje (por Cristina Kirchner), nunca dejo de mirar amorosamente a la gente. Nunca fue ´mascota´. Esta mujer, nos honra a todas”. “La queremos conduciendo los destinos del Partido Justicialista, para ordenar un peronismo que se desvió y desordenó”, amplió.

De esta manera, De Pedro y Teresa García se sumaron al pedido que realizó esta mañana el senador bonaerense, Gustavo Soos, quien señaló que “Cristina Kirchner es la persona que puede simplificar el proceso de reordenamiento del peronismo, por experiencia, capacidad y reconocimiento de toda la dirigencia”.

Es que, de acuerdo a lo que confió Soos a este medio, en las últimas horas el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, se reunió a puertas cerradas con la ex presidenta para pedirle personalmente que encabece la jefatura del PJ nacional y la notó “receptiva” a esa idea.

“Es necesaria para esta etapa que en la que hay que reorganizar a nuestro partido y arreglar el desastre que va dejar Javier Milei que claramente vino a destruir el Estado y se está llevando puesta a toda la sociedad”, ponderó Gustavo Soos.

Es preciso señalar que, el operativo clamor se da luego de que la ex mandataria desembarcará de manera sorpresiva en el Conurbano bonaerense, tras un largo tiempo de no hacer actividades concretas en el territorio, más allá de las conferencias habituales que ha dado en localidades como Merlo. Lo que despertó diversas especulaciones sobre su futuro electoral.

En concreto, Cristina Kirchner visitó la parroquia San José, del cura “Tano” Angelotti, en La Matanza. La visita de la expresidenta, que no tuvo fogoneo previo en redes sociales, duro dos horas y tuvo 3 paradas; un natatorio, distintos barrios matanceros, y un centro de jubilados.

“No conocía al padre Tano pero me decían las cosas que hacían en el barrio, en el centro de jubilados, y todo lo que hace para que no avance el narco, producto del Estado se retira. Les quiero decir que siempre voy a estar ustedes. Estamos en la segunda mitad de la vida pero con mucho para ofrecer a todos. Les pido que sigan trabajando y organizándose. Es lo importante”, expresó Cristina Kirchner, en un mensaje que se presta a especulaciones, la promesa del retorno de la ex presidenta a la función pública.

En ese contexto, este jueves, desde el entorno de Menéndez señalaron que el pedido que el jefe comunal le llevó a la ex presidenta es parte de una “construcción colectiva” de decenas de dirigentes que tributan al justicialismo que vienen destacando la figura de la ex mandataria.

“Es la única que da la talla por capacidad, experiencia y reconocimiento de la política, hacia adentro y hacia afuera, por capacidad de trabajo y por equipo. Es el camino más directo para reordenar el partido justicialista y ponerlo como una herramienta para recuperar los derechos”, declararon desde Merlo.

Vale recordar que, en mayo pasado, en la histórica sede de la calle Matheu, el Consejo Nacional del Partido Justicialista aprobó por unanimidad el llamado a elecciones internas para el 17 de noviembre que viene. Falta poco más de un mes para llegar a ese deadline.

Operativo clamor para que Cristina Kirchner presida el PJ: Máximo se reúne con intendentes

En medio de la orquesta de voces que piden que la ex presidenta, Cristina Kirchner, presida el PJ nacional, el titular del PJ bonaerense y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, se reúne este sábado en Monte Hermoso con intendentes para delinear las estrategias del partido con miras a las elecciones legislativas 2025.

En concreto, el líder del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, convocó a la tropa peronista a reunirse en el Centro de Convenciones de Monte Hermoso, para discutir el futuro del peronismo a través de diversas actividades programadas a partir de este viernes 4 de octubre. Es el pago chico del titular de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara.

Según adelantaron desde el PJ bonaerense, las charlas estarán a cargo de figuras como el ex diputado nacional, Julián Domínguez, y el ex secretario de Energía de la Nación, Federico Basualdo, y abordarán temas cruciales como el desarrollo agroindustrial y el sector energético.

Sin embargo, el plato fuerte estará el sábado 5 de octubre, ya que habrá una reunión entre Máximo Kirchner y los presidentes de los PJ locales del interior bonaerense, donde comenzarán a hilvanar la reorganización interna, en medio de los tironeos entre el espacio camporista y el kicillofismo.

Fuente: Diputados Bs As