Wanda Nara volvió con L-Gante y ¿Mauro Icardi se peleó con la China Suárez por Ginocchio?

Wanda Nara y L-Gante reavivaron su relación mientras Mauro Icardi y la China Suárez enfrentan rumores de crisis por un conflicto relacionado con el ex Gran Hermano, Marcos Ginocchio.

Wanda Nara y L-Gante retomaron su vínculo sentimental tras días de separación, mientras que Mauro Icardi y Eugenia La China Suárez enfrentan rumores de crisis en su relación.

Wanda Nara y L-Gante juntos nuevamente

En la noche del martes 21 de enero, Wanda Nara viajó en un avión privado hacia Villa Carlos Paz, Córdoba, donde aseguró que estaría por motivos laborales. Sin embargo, rápidamente trascendió que en la misma ciudad se encontraba L-Gante, con quien habría retomado su relación tras un breve distanciamiento. Ambos se hospedaron en un exclusivo resort, compartiendo momentos que luego se difundieron a través de sus redes sociales.

El cantante, cuyo nombre real es Elián Ángel Valenzuela, confirmó en una llamada en vivo con Intrusos (América TV) que están juntos nuevamente. «Me vino a acompañar. No fue una pelea, nos distanciamos un par de días, hice un poquito la mía y ahora todo bien», declaró.

Wanda, por su parte, respondió a los cuestionamientos sobre su presencia en Córdoba asegurando: «Vine por unas horas, a trabajar. Mantengo sola a mis hijos y tengo que trabajar hasta que el papá quiera pagar», según mensajes leídos al aire por el panelista Guido Zaffora.

Publicaciones románticas en redes

La pareja no tardó en compartir imágenes que reflejaban su reconciliación. Wanda publicó en su canal de difusión una foto con el epígrafe: “Mientras mi novio graba”, junto a un corazón naranja. Por su parte, L-Gante subió a sus historias de Instagram una imagen con Wanda y otros acompañantes en un ascensor, además de una foto más íntima donde le escribió «Te amo».

Cuando se le consultó cómo está Wanda, L-Gante respondió: «Totalmente enamorada de mí». Al ser preguntado sobre sus propios sentimientos, aseguró: «Sí, seguro», confirmando que ambos están en un momento de cercanía emocional.

¿Crisis entre Icardi y la China Suárez?

Mientras Wanda y L-Gante disfrutan de su reencuentro, Mauro Icardi y Eugenia «La China» Suárez estarían atravesando un momento complicado. Según revelaron en LAM, la pareja habría tenido una discusión relacionada con el pasado amoroso de la actriz, específicamente por supuestos vínculos con el ganador de Gran Hermano, Marcos Ginocchio.

El panelista Pepe Ochoa explicó que el conflicto surgió luego de que Icardi le preguntara a Suárez por su relación con Ginocchio, algo que ella habría negado. «La China no le acepta que había tenido algo con él, Mauro no le cree, se pelean, y entonces él le dice ‘como esto no va para ningún lado quiero que probemos vivir en casas separadas'», reveló Ochoa en el programa.

El conflicto también incluiría menciones al breve romance de Suárez con el joven piloto Franco Colapinto y al hecho de que Ginocchio habría estado presente en el cumpleaños de Magnolia, la hija que la actriz tiene con Benjamín Vicuña.