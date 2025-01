Milei retó al Foro de Davos por el ‘wokismo’: “El tiempo de cambio está tocando la puerta”

Javier Milei dijo esta mañana “que el tiempo de cambio está tocando la puerta” al participar en el Foro de Davos donde cuestionó a ese espacio por difundir la cultura woke.

El mandatario argentino manifestó que los actuales “son tiempos donde las fórmulas que estuvieron vigentes por décadas se agotan, las maneras consideradas únicas de hacer las cosas dejan de tener sentido y lo que para muchos eran verdades incuestionables son, finalmente, puestas en duda. Son momentos donde las reglas se reescriben y por eso son tiempos que recompensan a quienes tienen el coraje para tomar riesgos”.

En otro tramo de su discurso, el Presidente argumentó que lo que parecía “una hegemonía absoluta a nivel global de la izquierda woke en la política, en las instituciones educativas, en los medios de comunicación, en organismos supranacionales o en foros como Davos, se ha ido resquebrajando y se empieza a vislumbrar una esperanza para las ideas de la libertad.»

Milei en Davos

Acto seguido llamó a “desmantelar el edificio ideológico del wokismo enfermizo” y alertó que aún “esa batalla no está ganada”.

El mandatario precisó que, “debajo del discurso de la diversidad y de la democracia y de la tolerancia que dicen esgrimir, lo que en verdad se esconde es el deseo manifiesto de destruir la disonancia, la crítica y en esencia, la libertad para seguir sosteniendo un modelo del cual ellos son los principales beneficiarios”.

Más adelante, el Presidente Milei exhortó a la supresión drástica de todos los organismos supranacionales, al tiempo que reiteró su llamado a limitar las funciones del Estado a la “defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada”.

Finalmente, convocó a todos los líderes del mundo a cambiar y a hacer a “Occidente grande nuevamente”.

A continuación, los puntos más destacados del discurso:

✅ “Les dije que era el comienzo de una nueva Argentina, que Argentina había estado infectada de socialismo por demasiado tiempo y que con nosotros iba a volver a abrazar la libertad; un modelo que resumimos en la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada.»

✅“Un año después, ya no me siento tan solo porque Argentina se ha convertido en ejemplo mundial de responsabilidad fiscal, de compromiso con nuestras obligaciones, de cómo terminar con el problema de la inflación y de una nueva forma de hacer política, que consiste en decirle la verdad a la gente en la cara y confiar en que la gente entenderá».

✅ «A lo largo de este año he podido encontrar compañeros en esta pelea por las ideas de la libertad en todos los rincones del planeta. Lentamente se ha ido formando una alianza internacional de todas aquellas naciones que queremos ser libres».

✅»Y lo que parecía una hegemonía absoluta a nivel global de la izquierda woke, se ha ido resquebrajando y se empieza a vislumbrar una esperanza para las ideas de la libertad”.

✅»Nuestra batalla no está ganada, si bien la esperanza ha renacido es nuestro deber moral y responsabilidad histórica desmantelar el edificio ideológico del wokismo enfermizo.

✅Hasta que no hayamos logrado reconstruir nuestra catedral histórica, hasta que no logremos que la mayoría de los países de Occidente vuelvan a abrazar las ideas de la libertad, hasta que nuestras ideas no sean la moneda común de los pasillos de eventos como este, no podremos bajar los brazos daño le está haciendo a Occidente”.

✅ “Los momentos de cambio histórico tienen una particularidad: son tiempos donde las fórmulas que estuvieron vigentes por décadas se agotan, las maneras consideradas únicas de hacer las cosas dejan de tener sentido y lo que para muchos eran verdades incuestionables son, finalmente, puestas en duda.”

✅ “Son momentos donde las reglas se reescriben y por eso son tiempos que recompensan a quienes tienen el coraje para tomar riesgos”.

✅ “Occidente pudo dar rienda suelta a la capacidad creativa del hombre, dando inicio un proceso de generación de riqueza nunca antes visto”.

✅ “Inventamos el capitalismo a base de ahorro, inversión, trabajo, reinversión y trabajo duro. Sin embargo, en algún momento del siglo XX perdimos el rumbo y los principios liberales que nos habían hecho libres y prósperos fueron traicionados”

✅”El wokismo, es el resultado de la inversión de los valores occidentales, cada uno de los pilares de nuestra civilización fue cambiado por una versión distorsionada de sí mismo mediante la introducción de diversos mecanismos de su versión cultural.

✅”De los derechos negativos a la vida, la libertad y a la propiedad, pasamos a una cantidad artificialmente infinita de derechos positivos.”

✅Primero fue la educación, luego la vivienda y, a partir de allí, cosas irrisorias como el acceso a Internet, la televisación del fútbol, el teatro, los tratamientos estéticos y un sinfín más de deseos que se transformaron en derechos humanos fundamentales, derechos que, por supuesto, alguien tiene que pagar.

✅“Feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de género, entre otros, son cabezas de una misma criatura cuyo fin es justificar el avance del Estado mediante la apropiación y distorsión de causas nobles”.

✅”El feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad y aún en su versión más benévola es redundante, ya que la igualdad ante la ley ya existe en Occidente. Todo lo demás es búsqueda de privilegios, que es lo que el feminismo radical realmente pretende”.

✅”Llegamos al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados si uno mata a la mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima”.

✅”Si uno plantea estas cuestiones, desde los medios de comunicación o incluso desde este Foro, nos tildan de misóginos solo por el hecho de defender un principio elemental de la democracia moderna y el Estado de Derecho, que es la igualdad ante la ley y los datos.

✅”El wokismo, además, se manifiesta en el siniestro ecologismo radical y la bandera de cambio climático. Conservar nuestro planeta para la futuras generaciones es cuestión de sentido común, nadie quiere vivir en un basurero”.

✅ “No es casualidad que estos mismos sean los principales promotores de la agenda sanguinaria y asesina del aborto, diseñada a partir de las premisas maltusianas de que la superpoblación va a destruir a la Tierra”.

✅ “Desde estos foros se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres sólo si así se autoperciben”.

✅ “En sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto quiero saber quién avala esos comportamientos”.

✅”Están dañando irreversiblemente a niños sanos mediante tratamientos hormonales y mutilaciones, como si un menor de cinco años pudiera prestar su consentimiento a semejante cosa”.

✅”Cubriendo esta multitud de prácticas abyectas está el eterno victimismo siempre dispuesto a disparar acusaciones de homofobia o transfobia y otros inventos cuyo único propósito es intentar callar a quienes denuncian este escándalo del que las autoridades nacionales e internacionales son cómplices”.

✅ “En nuestras empresas, instituciones públicas y casas de estudios el mérito fue dejado de lado por la doctrina de la diversidad, que implica un retroceso hacia los sistemas nobiliarios de antaño”.

✅”Occidente es la supuesta causa de todos los males de la historia, debe redimirse abriendo sus fronteras a todo el mundo, culminando en una colonización inversa, que se asemeja al suicidio colectivo.”

✅“Aquí nadie se puede hacer el inocente. Le han rendido culto por décadas a una ideología siniestra y asesina como si se tratara de un becerro de oro y han movido cielo y tierra para imponerla sobre la humanidad”.

✅”Los organismos multilaterales de crédito han sido un brazo extorsivo y muchos estados nacionales, y en particular la Unión Europea, han sido y son un brazo armado.”

✅ “O acaso en Reino Unido hoy mismo no están encarcelando a ciudadanos por revelar crímenes aberrantes, realmente espantosos, cometidos por migrantes musulmanes que el gobierno quiere ocultar.”

✅”Debajo del discurso de la diversidad y de la democracia y de la tolerancia que dicen esgrimir, lo que en verdad se esconde es el deseo manifiesto de destruir la disonancia, la crítica y en esencia la libertad para seguir sosteniendo un modelo del cual ellos son los principales beneficiarios”.

✅”Ciertas autoridades europeas importantes, bastante rojitas, llaman abiertamente a la censura; o que en realidad, no hay censura, pero sí hay que callar a los que piensan distinto a la ideología woke.”

✅ “Lo repito: la clase política es árbitro y parte interesada en esta repartija. Entre los distintos partidos se comparten intereses, socios, arreglos y un compromiso inalterable con que nada cambie, por eso lo llamó a todos ellos el Partido del Estado”.

✅”Nuestra primera cruzada, la más importante si queremos recuperar el occidente del progreso, si queremos construir una nueva época de oro tiene que ser la reducción drástica de la reducción drástica del tamaño del Estado”.

✅ “La única forma de cortar de cuajo con este sistema perverso es eliminar la burocracia estatal. Las funciones del Estado deben limitarse nuevamente a la defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad”.

✅”Así como sucedió en Argentina, en el resto del mundo se está acentuando el único conflicto relevante de este siglo y de todos los que ya pasaron: el conflicto entre los ciudadanos libres y la casta política que se aferra al orden establecido, redoblando sus esfuerzos de censura, persecución y destrucción.

✅“Por fortuna, en todo el mundo libre hay una mayoría silenciada que se está organizando y en todos los rincones de nuestro hemisferio resuena el eco de este grito de libertad. Estamos frente a un cambio de época, un giro copernicano, la destrucción de un paradigma y la construcción de otro”.

✅“El guión de los últimos 40 años se ha agotado, y cuando un sistema se agota la historia se abre. Por eso, a todos los líderes globales les digo que es momento de ser audaces, de animarse a pensar y de animarse a escribir versos propios”.

✅ “Hoy, al igual que hace 215 años, la Argentina ha roto sus cadenas y los invita —como dice nuestro himno— a todos los mortales del mundo a oír el grito sagrado, libertad”.