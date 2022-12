Cristina Kirchner y el veredicto en el juicio por Vialidad

La vicepresidenta Cristina Kirchner sostuvo que «está claro que la idea» de los jueces era condenarla, más allá de las pruebas, y al respecto aseguró que «esto es un Estado paralelo y mafia judicial».

La ex presidenta y líder del peronismo enfrentaba un pedido de 12 años de cárcel por asociación ilícita (por este delito resultó absuelta) y defraudación por parte de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en la causa sobre redireccionamiento de las obras de Vialidad en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez.

«Esto no es ni Lawfare ni partido judicial. Esto es un Estado paralelo y mafia judicial», denunció la exmandataria en un vivo que realizó en sus redes sociales.

A propósito de esto dijo que «la confirmación de un sistema paraestatal donde se dice sobre la vida, el patrimonio y la libertad del conjunto de los argentinos y que está por afuera de los resultados electorales lo vimos este fin de semana» cuando se filtró la noticia de un viaje secreto de jueces y fiscales de renombre a la estancia Lago Escondido financiado supuestamente por una empresa de multimedio.

Frases salientes de CFK

«Hay otro aspecto fundamental en el lawfare que es el periodismo. Para hacer expedientes y condenas que no tienen clivaje en la Constitución se necesita la complicidad de los medios»

«Como me habrán escuchado durante los alegatos, probé absolutamente que, de acuerdo a la Constitución, yo no tengo el manejo de la leyes que son aprobadas por diputados y senadores. Dicen que el delito lo cometí a través de la sanción de leyes. Yo no legislo, para eso están los diputados y los senadores. Y el Presidente de la República tampoco administra ni ejecuta el presupuesto».

La exmandataria planteó que «no es que fuéramos clarividentes, ni adivinos», pero «si una causa en la cual un juez, el inefable Ercolini, se había declarado incompetente luego de una denuncia de diputados de la oposición por obras en Santa Cruz y la enviara a la provincia, y luego, 8 años después, la resucita cuando llega el Gobierno de (Mauricio) Macri, y las 51 o 49 obras que había mandado al sur, las trae de nuevo, aun habiendo sido sobreseídas, está claro que la idea era condenarme».