A pesar del calor, los piqueteros acampan en la Av. 9 de Julio

Las organizaciones agrupadas en la Unidad Piquetera (UP) resolvieron este lunes instalarse por «tiempo indeterminado» frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en protesta por los recortes en el plan Potenciar Trabajo.

Según fuentes del Polo Obrero citadas por la agencia estatal de noticias Télam , «por ahora la permanencia es por tiempo indeterminado» y advirtieron que de no haber comunicación positiva a sus reclamaciones mañana realizarán una asamblea para determinar los pasos a seguir.

«Si se comunican o no del Ministerio o del Gobierno para dar solución, resolveremos permanecer más tiempo o no» , agregaron, y aclararon que por ahora no hubo «ningún dialogo, más que las expresiones públicas de la ministra con ánimo de provocar y no de atender reclamos».

Validación de datos

En respuesta a los dichos de la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz, el referente de la UP, Eduardo Belliboni, insistió en que «el Polo Obrero hizo la validación de datos de la totalidad de sus compañeros».

Pero aclaró que el reclamo se lleva a cabo en nombre «de la gente que no ha podido hacer la validación en otros lugares (del país) con dificultades para el acceso virtual».

Belliboni reiteró que el reclamo persiste también por «el problema en la entrega de los alimentos en los comedores populares, las cuestión de las herramientas que no se entregan y las bajas injustificadas de los planes sociales».

Marcha al obelisco

Las columnas convocaron a partir de las 15 a marchar desde el Obelisco hasta el Ministerio de Desarrollo Social, pero la llegada se demoró mas de lo previsto por la intensa ola de calor, lo que retraso la movilización en el centro porteño.

Una vez instalados los manifestantes en Desarrollo Social, se dio inicio al acampe que según habían informado en el comunicado inicial, se extendería hasta el miércoles inclusive.

«Luego de reclamar insistentemente una respuesta de la ministra, marchamos al Ministerio. El ajuste sigue destruyendo el salario, la jubilación y los ingresos fijos de todos lxs trabajdorxs», expresó la UP en el documento.

Asimismo, la organización argumentó que la inflación de dos dígitos en los valores de los alimentos en los comercios de cercanía «se burla de los precios cuidados» y «suma más pobres e indigentes a los millones que ya había».

«A eso se suma que se sigue retaceando y recortando los alimentos para los comedores populares que desbordan de pibes. Tal como lo reconocen las estadísticas oficiales, dos de cada tres pibes están por debajo de la línea de pobreza», agregó.

Más reclamos y respuesta de Tolosa Paz

Las agrupaciones que confluyen en la UP, con el Polo Obrero y Barrios de Pie a la cabeza, reclaman además la provisión de herramientas para los emprendimientos productivos y cooperativas, necesarias para el trabajo diario que llevan adelante.

En tanto, Tolosa Paz interpeló a Belliboni para que «encuentre y lleve» a los titulares del Potenciar Trabajo a realizar la validación de identidad obligatoria para continuar siendo beneficiarios del programa.

Con respecto al acampe, Tolosa Paz remarcó, en declaraciones a Radio 10, que «de fondo la discusión es política y la tenemos que dar en las urnas, no usando a la gente más pobre de la Argentina».

«Le sigo diciendo a Belliboni que tiene tiempo hasta el 15 de marzo para traer a las personas que en cuatro meses no han podido acercarse a ningún lugar para la validación de identidad», insistió.

Y agregó: «En lugar de movilizarlos, hacer un acampe y gritar a cielo abierto que esto es un ajuste, que los traiga a la puerta del Ministerio que tenemos todas las herramientas para la validación de datos».

Para Tolosa Paz, Belliboni «quiere que nosotros liquidemos a gente que no ha hecho la validación, eso sería muy injusto con todos los que lo hicieron y que realizan las contraprestaciones en todo el país».

Con información de agencia Télam