El presidente Alberto Fernández dejó inaugurado este miércoles el período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación ante la Asamblea Legislativa. Dio el último mensaje de su mandato, con críticas a la oposición, a la Justicia y una defensa de la vicepresidenta.

Acompañado por la vicepresidenta y titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner -que reapareció en el Congreso tras ausentarse de la sesión preparatoria del ala legislativa que conduce-, la presidenta Provisional de la Cámara alta, Claudia Abdala Ledesma de Zamora y la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, el primer mandatario dedicó 2 horas a leer un discurso que mezcló datos de su gestión con cuestionamientos a la Corte Suprema y críticas al gobierno de Cambiemos.

Alberto conciliador Vs Alberto confrontativo

El Presidente comenzó con su mensaje a la Asamblea Legislativa con un tono conciliador, recordando las medidas que adoptó durante la pandemia, lo que vinculó con los problemas económicos del país, potenciados por la guerra entre Rusia y Ucrania.

Luego, el tono del Presidente cambió al hablar de la Justicia, cuyos únicos representantes fueron los ministros de la Corte Suprema Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, quienes permanecieron incólumes ante los comentarios críticos de Alberto y las acusaciones que les hizo en varios tramos de su mensaje.

“Lamentablemente, el Poder Judicial hace tiempo no cuenta con la confianza pública, no funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos», dijo el jefe de Estado.

Desde ese momento, se tensionó el clima en el recinto con gritos por parte de los legisladores de la oposición y el oficialismo.

La situación siguió complicándose cuando Alberto dijo que “el accionar de los miembros nos llevó a presentar un pedido de juicio político ante la Cámara de Diputados que decidirá si los acusar ante el Senado”, y agregó : “No hay ningún ataque ni embestida contra la Justicia”.

Tras esto, varios legisladores de la oposición se levantaron y se retiraron, aunque la mayoría de los miembros de Juntos por el Cambio se mantuvieron en sus bancas y continuaron escuchando al Presidente.

Repercusiones

Tras finalizar el discurso del Presidente, el jefe del Interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez opinó que “fue un discurso más de campaña” y cuestionó: “Empezó el 1° de enero de intentar lanzar su campaña a la reelección, con su intención declarada de voltear la Corte Suprema de Justicia completa”.

Y añadió que «se notó la evidencia de que (Alberto) quiso lisonjear a Cristina Fernández de Kirchner en términos políticos e ideológicos”.

El ministro de Justicia, Martín Soria habló sobre la postura de la oposición en cuanto al Máximo Tribunal de Justicia: “La Corte y la oposición paralizaron el Consejo de la Magistratura. La oposición se levanta y se va, se niega a dar el debate del juicio político”.

Además, mencionó las conversaciones que salieron a la luz entre líderes de JxC y jueces: “La Corte va a tener que rendir cuentas en este proceso de juicio político porque la mano derecha de Rosatti, que hoy estaba sentado aquí, Silvio Robles chateaba con el ministro (Marcelo) D´Alessandro, por qué le adelantaba fallas ”.

“Hoy, en la histeria de la oposición, quedó expuesto que no quieren tener una Justicia independiente e imparcial y quieren tener a estos personajes, que están vinculados a sus intereses económicos”, concluyó.

Por su parte, el titular de la bancada oficialista, Germán Martínez cuestionó que “la oposición dejó sin funcionar el Congreso durante el tiempo de Extraordinarias por el juicio político a la Corte”.

El legislador santafesino manifestó que el FdT pudo sortear a JxC y lograr sesionar, por primera vez, después de varios meses, con la ayuda de los aliados y los bloques federales: “Nosotros logramos quebrar ese bloqueo , pero cada vez que aparece el tema de la Justicia aparecen opiniones que no son favorables por parte de la oposición”.

En tanto, el diputado José Luis Espert se lamentó por el discurso del Presidente y manifestó que “fue muy triste” y lleno de “mentiras sobre el crecimiento del empleo”. A su vez, el legislador criticó el mensaje hacia el Poder Judicial: “El ataque a la Corte Suprema, estando ahí los miembros, fue bajísimo. Es un triste presidente” . Y adelantó que la postura de su bloque será la de dar quorum, mientras los proyectos que se traten sean consensuados.

Por otro lado, la diputada de la izquierda Romina del Plá se sumó a las críticas de los diferentes bloques y fue contundente: “El grito sobre la Corte Suprema no alcanza para ocultar a un gobierno que está en completo derrumbe y que ha fracasado en todas las líneas ”.

La legisladora hizo mención – también – a la economía: “Estamos en un país con más del 100% de inflación y sobre eso, el Presidente no dijo una palabra. Trató de justificar que crece el empleo, pero acá lo que crece es el empleo precarizado”.

Por: Lic. Carolina Dávila, periodista acreditada en el Congreso de la Nación