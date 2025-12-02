Alejandra Monteoliva asumirá como nueva ministra de Seguridad en lugar de Patricia Bullrich

La designada ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, asumirá el cargo este martes en reemplazo de Patricia Bullrich, quien ya juró como senadora de La Libertad Avanza (LLA).

“Presenté mi renuncia a la Secretaría de Seguridad para asumir mañana como Ministra de Seguridad Nacional. Agradezco al presidente Javier Milei por la confianza y a Bullrich por el liderazgo y el camino compartido”, expresó Monteoliva en sus redes sociales.

Para la funcionaria, la doctrina de Bullrich de “reglas claras, profesionalismo y presencia en el territorio marcó un rumbo que vamos a sostener y fortalecer”.

“Asumo esta nueva responsabilidad con compromiso, continuidad y vocación de servicio”, cerró.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, agradeció la gestión de la saliente de Bullrich, quien asumirá esta semana como senadora nacional.

Con información de la agencia Noticias Argentinas