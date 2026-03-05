Alerta en el PAMI: los prestadores siguen sin cobrar y peligra la atención a los afiliados

La situación en el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) se agrava con prestadores que no reciben pagos por sus servicios amenazando la atención de los afiliados.

Mientras la obra social asegura el cobro a médicos y farmacias, deja de lado a otros sectores clave como odontólogos, ópticas, acompañantes terapéuticos y diversos profesionales, quienes venían acumulando meses de atrasos y retrasos en honorarios y prestaciones. Este mes, por primera vez en años, muchos no cobraron en absoluto.

Esteban Leguizamo, titular del PAMI

Entre los casos que generaron revuelo, en Junín, provincia de Buenos Aires, los odontólogos de PAMI suspendieron la atención, según reportes locales. Semanas atrás, médicos de distintos sectores del país levantaron la voz por meses de atrasos en los pagos, incluso llegando a suspender medidas de fuerza previstas. Las denuncias van en aumento, y en las últimas horas se conoció que habrá corte de prestaciones médicas en cuatro provincias —Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa—, según denunció el Sindicato de Trabajadores Pasivos.

Atrasos y desfasaje de aranceles

Los servicios suspendidos incluyen consultas, estudios, prácticas ambulatorias y cirugías programadas, aunque las guardias y urgencias continúan funcionando. Los prestadores atribuyen la crisis a atrasos críticos en los pagos y un fuerte desfasaje en los aranceles, lo que genera una situación límite. Estas quejas apuntan directamente contra la actual gestión de PAMI -encabezada por Dr. Esteban Leguizamo– y se extienden por todo el país, reflejando un panorama dramático que pone en riesgo la atención de los afiliados.

PAMI: Se agrava la situación en el sector discapacidad

El sector de discapacidad también enfrenta inconvenientes similares. Este jueves 5 de marzo a las 10:30 horas, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad se movilizará frente al Ministerio de Salud de la Nación, junto al Sindicato de Choferes Particulares.

El reclamo apunta al incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad y a las demoras en los pagos de Incluir Salud y PAMI, que —según denunciaron— ponen en riesgo la continuidad de las prestaciones y vulneran derechos fundamentales.

En diálogo con Radio Up, Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente, describió un escenario “muy grave” desde el punto de vista económico-financiero para los prestadores de servicios que atienden a personas con discapacidad en todo el país.

Según Molero, el programa Incluir Salud aún adeuda a numerosos prestadores las prestaciones facturadas desde octubre del año pasado. En algunos casos, noviembre tampoco fue cancelado y diciembre fue abonado solo parcialmente. “Hay muchos que no han cobrado nada desde octubre”, afirmó.

A esto se suma que el PAMI habría pagado por última vez en noviembre, mientras que obras sociales y empresas de medicina prepaga manejan plazos de 60 a 90 días para cancelar prestaciones. “Así es imposible sostener el servicio: pagar sueldos, vacaciones y mantener la atención”, señaló el sacerdote.

El caso de Incluir Salud

Además, según los informes que manejan las organizaciones, el programa Incluir Salud habría dejado sin ejecutar durante el año pasado unos 30.000 millones de pesos que fueron devueltos a rentas generales. “Ese dinero podría haber sido utilizado para pagar prestaciones ya facturadas”, planteó.

Choferes, profesionales y centros de día se concentrarán en la protesta, reclamando deudas de Incluir Salud, PAMI e IAPOS, y denunciando atraso arancelario, falta de pagos y riesgo en la continuidad de tratamientos. La situación se presenta como “insostenible”.

Con información de agencia MundoGremial