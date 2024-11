Alerta en el sector autopartista: déficit de US$5.703 millones en los primeros 8 meses

La balanza comercial del sector autopartista registró un déficit de 5.703 millones de dólares en el período enero-agosto de este año, según la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC).

El saldo es 12,8% menor al del mismo período de 2023, explicado en parte por el impacto de la caída en el nivel de actividad sobre las importaciones, señaló la entidad.

Las importaciones de autopartes se redujeron durante enero-agosto de 2024 un 11,6% interanual, situadas en US$ 6.567 millones.

Más caídas

Al analizar la producción de vehículos, durante el periodo enero-agosto de 2024 se fabricaron 312.822 unidades, un 23,4% menos respecto a 2023. Esta caída fue acompañada por las importaciones de autopartes, pero en una proporción bastante menos pronunciada.

Las exportaciones, en tanto, cayeron un 2,7%, con un total en el periodo analizado de US$ 864 millones.

En este contexto, Juan Cantarella, presidente ejecutivo de AFAC, señaló la «necesidad de avanzar muy rápidamente en una agenda de mejora de la competitividad».

«Ello es esencial en una cadena productiva como la automotriz donde la mayor parte de la producción depende de la exportación, que en este caso sería del 61,7%», señaló.

No alcanza el RIGI

Asimismo, afirmó que «la velocidad con la que logre mejorarse la competitividad y desarrollo industrial del país debe ir en paralelo, como mínimo, con las medidas de apertura del comercio internacional».

«Un marco estable y previsible como en el que se está avanzando es condición fundamental para generar inversiones, pero al RIGI y demás regímenes deben sumarse instrumentos que integren a la totalidad de la cadena de valor automotriz», agregó.

Los principales socios comerciales de la Argentina en el sector fueron Brasil, con un déficit comercial de US$ 1.602 millones; la Unión Europea, con un saldo negativo de US$ 1.240 millones; Tailandia, con US$ 733 millones de saldo deficitario; Japón con un déficit comercial de US$ 622 millones; y Estados Unidos, acumulando un déficit de US$ 422 millones.

Los principales rubros comercializados fueron «Transmisión» (déficit de US$ 1.244 millones); «Componentes de motor» (déficit de US$ 910 millones; y «Eléctrico» (déficit de US$ 901 millones).

Con información de agencia NA