Amenaza de paro de colectivos de la UTA y desde la CGT dicen que el Gobierno los traicionó

Los gremios cegetistas dicen que «tras romper con el paro de la CGT y quedar fuera del respaldo sindical mayoritario, la UTA enfrenta sola un conflicto sin solución a la vista».

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) define este miércoles si convocará a un paro de colectivos de 48 horas en reclamo de una recomposición salarial. La medida podría paralizar a más de 300 líneas de colectivos justo en torno al Día del Trabajador.

Según el portal sindical Infogremiales, la decisión de la UTA «llega después de que el gremio quedara en una posición incómoda: solo, sin respaldo del Gobierno, y tras haber contribuido a neutralizar la reciente protesta de la Confederación General del Trabajo (CGT)».

Subsidios y conflicto

El conflicto salarial entre la UTA y las cámaras empresariales está estancada nuevamente gracias al tironeo por subsidios.

Desde el 7 de marzo, cuando se dictó la conciliación obligatoria, no ha habido avances sustantivos.

En la última audiencia, celebrada este martes, las empresas no ofrecieron una propuesta concreta y reiteraron su imposibilidad de negociar por falta de fondos, escudándose en un esquema de subsidios y tarifas que consideran inviable.

La UTA, por su parte, insiste en elevar el salario básico de los conductores de 1.200.000 a 1.700.000 pesos, cifra que consideran indispensable ante la escalada inflacionaria.

«Empujando al abismo»

“El salario que nos ofrecen no alcanza ni para sobrevivir. Nos están empujando al abismo”, afirmó uno de los referentes sindicales al salir de la reunión. El rechazo gremial fue unánime frente a la propuesta empresarial que consistía en bonos no remunerativos de $40.000, $50.000 y $70.000 distribuidos entre mayo y julio, acompañados de un salario básico de $1.270.000, lo que representaría un aumento mensual inferior al 1%.

En tanto, mientras la Secretaría de Trabajo, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, se limitó a mediar formalmente, el Ejecutivo mantiene una postura de aparente neutralidad, amparándose en que se trata de una negociación entre privados. Sin embargo el propio Estado fija las tarifas y administra los subsidios que estructuran todo el sistema.

«Roma no paga traidores»

«En los pasillos sindicales no pasa desapercibido que la UTA fue uno de los gremios que se desmarcó del paro convocado por la CGT semanas atrás. Esa decisión, que fue leída por algunos como un gesto de contención hacia el Gobierno, no ha sido correspondida hasta el momento. Hoy, el sindicato de los choferes enfrenta solo un conflicto que podría haber tenido otro desenlace con una interlocución estatal activa: Roma no paga ni a traidores ni a leales», afirma Infogremiales.