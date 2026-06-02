Encuesta Mundial 2026: los argentinos confían en ganar la copa, pero son menos que en 2022
Una encuesta del Programa de Estudios de Opinión Pública (PEOP) de la UAI revela qué cambió desde el mundial 2022 sobre las ilusiones futbolísticas de los argentinos.
A su llegada a Qatar la «Scaloneta» era una promesa que tenía un invicto 35 partidos y toda la ilusión a cuestas. Ya se sabe el recorrido y cómo terminó de la mejor manera ese camino. Ahora, los dirigidos por Lionel Scaloni parten desde otro lugar y la gente tiene otra óptica.
De acuerdo con la encuesta del PEOP de la carrera de Periodismo Deportivo de la Facultad de Comunicación de la UAI, el 43% de los encuestados cree que Argentina saldrá campeón, y el 30% que puede llegar a la final, lo que configura respuestas con un optimismo del 73%. Para el Mundial pasado, un porcentaje mayor creía en que se alzaría con la Copa: el 59,8%, mientras que 14,8% lo veía en la final (74,6% entre ambos).
Julián Álvarez como la figura
Un dato más que llamativo, y que parece una consecuencia directa del paso del tiempo, es que los encuestados en 2022 contaban con que Lionel Messi sea la figura del conjunto albiceleste con el 57,2% de los votos (luego terminó cumpliendo con creces). Para este año, Julián Álvarez es el favorito con el 35%, mientras que el capitán obtuvo el 30%.
La «Araña» también le ganó a la «Pulga» en las respuestas sobre quién será el goleador del campeonato (28% contra el 21%). En el medio de ellos quedó el francés Kylian Mbappé, que obtuvo el 27% de las respuestas.
Brasil encabeza la lista de rivales deseados para jugar la final (32,4%), seguido de cerca por Inglaterra (26,7%) y Alemania (13,3%). Por lejos, Francia es la selección que quieren evitar los argentinos en el partido decisivo con el 38,5% de los votos.
Respecto de qué país puede ser la sorpresa, Japón arrasó entre las múltiples opciones con el 23,5% de los votos, seguido de Ecuador (15,7%), la Noruega de Haaland (14,8%) y el local, Estados Unidos (8,7%).
Sobre la decepción del Mundial, Brasil (26%) ganó este rubro, seguido de Inglaterra (18%) y España (18%). ¿Y Argentina? Obtuvo el 5% de las respuestas.
Más cifras de la encuesta:
- Hay un alto interés en el torneo: el 52% de las personas se manifestó así, mientras que el 31% dijo tener «bastante» interés.
- El 45% aseguró que planea ver los partidos de la Selección y de las grandes potencias, mientras que el 36% quiere ver todos. Es decir que el 81% planea ver al menos todos los partidos de Argentina.
- Como el Mundial es una experiencia colectiva, el 78% de las personas que respondieron prefiere ver los partidos acompañado por familia (43%) o amigos (35%).
- El 65% aseguró que lo mirará en su casa, mientras que 25% lo hará en casa de amigos o familiares.
- Otro dato llamativo es que el 55% dijo que tratará de reorganizar su agenda y modificar rutinas para ver los partidos. Quizás por los horarios o días de los encuentros, ese porcentaje fue mayor al del mundial pasado: 49,7%.
- El 47% dijo no tener ninguna cábala. Los que sí dijeron, aseguraron que en un 22% que se sientan siempre en el mismo sitio y ven los partidos en el mismo lugar y un 11% usa la misma ropa, entre otras.
- Un 84% respondió que no se comprará una nueva tele para ver el Mundial, mientras que el 10% manifestó que ya lo compró.
- Un 95% de los encuestados aseguró que no viajará a ver a la Argentina, mientras que el 2% de las respuestas sí fueron positivas. El resto se mantuvo indeciso.
- Se les presentó una lista de palabras y se les preguntó con cuál de ellas se identificaba más la relación con la Selección: ganó «pasión» (23%), seguido de «patriotismo» (21%) y «sentimiento» (20%). Para Qatar había ganado esta última (27,3%), seguida de «pasión» (26%).
- Si la Argentina no gana el Mundial, los encuestados eligieron que sea campeón un país sudamericano -No Brasil- con el 35%, seguido del 24% que sí eligió al pentacampeón. Otras citadas fueron Portugal (12%) y Países Bajos (8%).
- El 56% de las personas prefiere la cuarta estrella de la Argentina antes de que su club salga campeón de la Copa Libertadores (44%).