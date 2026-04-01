ARCA informó que la recaudación de marzo fue de $16 billones y volvió a caer en términos reales.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que la recaudación de los recursos tributarios de marzo fue de $16 billones.

El organismo dependiente del Ministerio de Economía manifestó que el número en concreto fue de $16.017.028 millones, con un aumento interanual del 26,2% contra el mismo mes del 2025.

Este aumento se vio impulsado por el desempeño del IVA y los ingresos de la Seguridad Social, aunque con señales de desaceleración en términos reales.

De esta manera, se consolida la octava caída consecutiva ajustada por inflación. El efecto de la baja en los impuestos y las retenciones generó una menor recaudación para el Estado.

A su vez, el número final quedó por debajo de lo total recaudado en febrero ($16,2 billones).

“La recaudación se vio negativamente afectada porque no hubo ingresos de anticipos de Ganancias de sociedades con cierre de ejercicio de diciembre (el más importante del año) ni anticipo de Ganancias de personas humanas”, indicaron desde ARCA.

En el acumulado del primer trimestre del año, la recaudación totalizó $50.640.483 millones, con una suba de 22,7% interanual, consolidando una tendencia de crecimiento nominal, aunque con heterogeneidad entre los distintos componentes del sistema tributario.

De acuerdo con los datos difundidos por el ente recaudador, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) neto recaudó $5.619.607 millones, con una suba de 28,7% interanual. En su interior, el IVA impositivo creció 32,5%, mientras que el componente aduanero avanzó 19,1%.

El Impuesto a las Ganancias registró ingresos por $2.609.519 millones, con una variación de 17,1%, ubicándose por debajo del promedio general, en tanto que el tributo sobre Débitos y Créditos en cuenta corriente mostró un alza de 38,4%, hasta los $1.304.386 millones.

Por su parte, los recursos de la Seguridad Social ascendieron a $4.451.245 millones, con un incremento de 28,5% interanual, en línea con la evolución de los salarios formales.

Sin embargo, el crecimiento nominal de la recaudación se ubicó por debajo de la inflación interanual, que rondó el 33% en los últimos doce meses, lo que implica una leve caída en términos reales y marca una moderación en el ritmo de expansión de los ingresos tributarios.

En ese marco, el subtotal de impuestos avanzó 31,8%, mientras que los recursos aduaneros aumentaron 9,5%, evidenciando un menor dinamismo relativo del comercio exterior frente a la actividad interna.

Con información de la agencia Noticias Argentinas