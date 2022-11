ArgenChina

“Lo que más odia el rebaño, es aquel que piensa distinto. No tanto la opinión en sí, como la osadía de querer pensar por sí mismo. Algo que ellos no saben hacer”. Arthur Schopenhauer

“El financiamiento para obras estratégicas de infraestructura en la Argentina se instrumentará en dos tramos, uno ya aprobado por 14 mil millones de dólares, bajo el mecanismo del Diálogo Estratégico para la Cooperación y Coordinación Económica (DECCE); y un segundo paquete, por 9.700 millones de dólares, que la Argentina presentará en el Grupo Ad Hoc creado entre ambos países para iniciar el trabajo tras la adhesión a la Franja y la Ruta de la Seda. En el marco de esta profundización de la relación económica bilateral se discutirán oportunidades concretas para promover la inversión extranjera directa de China en la Argentina con el objeto de ampliar la oferta exportable de nuestro país, se trabajará para ampliar la participación de los proveedores argentinos en las obras de infraestructura y se acelerarán las negociaciones sanitarias, fitosanitarias y las habilitaciones para estimular las exportaciones argentinas a China”. Indica un comunicado de la Cancillería argentina

La firma del Memorándum de Entendimiento en Materia de Cooperación en el Marco de la Iniciativa de la Franja Económica de la Ruta de la Seda y de la Ruta Marítima de la Seda del Siglo XXI -iniciativa china para estimular el flujo del comercio y las inversiones a la que ya han adherido más de 140 países- se realizó entre el canciller argentino Santiago Cafiero y He Lifeng, presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de la República Popular China.

A mediano plazo, el Memorándum busca obtener resultados concretos que permitan impulsar el comercio bilateral en materia de bienes y servicios y concretar inversiones para el sector productivo y para el desarrollo de capacidades tecnológicas.

El financiamiento para obras de infraestructura estratégicas en la Argentina consta de dos tramos, uno ya aprobado por 14 mil millones de dólares, acordado en la V Reunión del Diálogo Estratégico para la Cooperación y Coordinación Económica (DECCE); y un segundo paquete por 9.700 millones de dólares, que la Argentina presentará en el Grupo Ad Hoc creado entre ambos países para trabajar en el Plan de Cooperación en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda.

Pesca ilegal

Mientras tanto, la depredación de los mares por la flota pesquera de China va en aumento. Sólo en el Atlántico Sur, se estima que se estarían capturando más de 2.000 millones de dólares anuales en pesca, con un impacto que en muchos casos puede ser irreversible.

El calamar es crucial para la cadena alimentaria marina, tanto en el Pacífico Sur como en el Atlántico Sur. El problema es que ante la falta de transparencia China y la poca voluntad argentina, no se sabe con claridad cuánto realmente están capturando, pero recordemos que cada temporada esa zona es poblada por más de 400 buques de captura.

Recordemos que la pesca ilegal es la sexta economía criminal más lucrativa a nivel global y China lidera esta clasificación. El paraíso de los saqueadores está entre la parte continental de Argentina y las Islas Malvinas, dónde tanto China como Rusia practican una pesca masiva de krill, alimento fundamental como base para la alimentación de la fauna marina de la región.

China y Rusia tienen una ofensiva conjunta y una conducta agresiva para evitar la constitución de áreas marinas protegidas en la Antártida y los dos países bloquean el consenso mundial para lograrlo. Ambos se aseguran así los recursos naturales en medio de una legislación con zonas grises y sin fuerza para tener efectos disuasorios para los infractores.

Belgrano Cargas

El Ministerio de Transporte de Argentina busca avanzar con las obras de modernización del ferrocarril Belgrano Cargas, operado por Trenes Argentinos Infraestructura en las provincias de Santa Fe, Salta, Jujuy, Tucumán y Córdoba, con el fin de incrementar su capacidad de transporte de 40 toneladas a 65 toneladas por vagón.

Mediante un decreto, el presidente Alberto Fernández ratificó la cuarta enmienda del acuerdo firmado con la empresa China Machinery Engineering Corporation (CMEC) en diciembre de 2020 que le permitirá iniciar los trabajos.

El proyecto considera la construcción de una circunvalación en la ciudad de Santa Fe, nuevos accesos ferroviarios a los puertos en el Gran Rosario, la segunda etapa del proyecto Timbúes y la reconstrucción de vías y puentes en el trazado del Belgrano Cargas que recorre Salta, Jujuy, Tucumán, Chaco, Santa Fe y Córdoba.

Las obras en el Gran Rosario, en tanto, incluye en una primera etapa el mejoramiento de los accesos ferroviarios de trochas ancha y angosta a los puertos en el norte y sur de la ciudad. Esto permitirá optimizar la llegada de productos provenientes de la provincia de Mendoza y la región del noroeste del país a través de los trenes del Belgrano Carga.

La segunda fase del proyecto Timbúes busca emplazar nuevas vías y enlaces hacia la playa de antepuertos en la localidad de La Ribera, construir un puente vial sobre la Ruta 11 y trasladar la línea de media tensión y el cierre perimetral de la playa de maniobras ubicada en esa área.

El desarrollo de todo este proyecto requerirá de una inversión total cercana a los US $388 millones que financiará y desarrollará la empresa china.

Tren bioceánico

A todo esto, un tren que arranque en la costa atlántica brasileña, atraviese la selva y los Andes, y llegue al Pacífico peruano es el ambicioso plan ferroviario que China promueve en la región a través de Bolivia. Pekín pretende aumentar su presencia económica en Sudamérica y facilitar su acceso a materias primas mediante esa vía transoceánica, que también genera interés de Brasil y Perú.

El proyecto del tren interoceánico, con un costo estimado de hasta US$10.000 millones, podría cubrir necesidades de los distintos países involucrados, y con el tiempo también podría estar conectado con la Argentina.

Puerto de Ushuaia

Por otra parte, China quiere hacerse cargo de la reconstrucción del Puerto de Ushuaia, Tierra del Fuego. Su proyecto es hacer toda una renovación para tener la puerta de acceso a la Antártida, y también controlar todos los movimientos en el Pacífico Sur y el Atlántico Sur, desde donde se visualiza todo el Continente blanco. Si bien las autoridades argentinas lo desmienten, algunas fuentes aseguran que el gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, ya habría concretado un acuerdo con Beijing y todo estaría encaminado para que tal proyecto se lleve a cabo.

En abril último el presidente Alberto Fernández mantuvo en Casa Rosada una reunión de trabajo con el gobernador, Gustavo Melella con quien analizó el impacto positivo de la prórroga por 10 años de la concesión para la exploración y explotación hidrocarburífera sobre la Cuenca Marina Austral y la aprobación de un plan de inversiones por 700 millones de dólares.

Represas en Santa Cruz

Funcionarios nacionales y banqueros chinos acordaron retomar los pagos de un crédito total de u$s4.700 millones para terminar las represas Gobernador Jorge Cepernic y Presidente Néstor Kirchner. Las obras sufrieron una falta de dólares durante el 2020, lo que llevó al Gobierno a renegociar el acuerdo y otorgar un “nuevo período de disponibilidad” para que los chinos envíen los fondos, plazo que se había vencido. China lleva destinado casi u$s 1.400 millones en este proyecto.

Las dos centrales hidroeléctricas tendrán una potencia instalada de 1.310 megawatts, lo que representa el 5% del máximo consumo nacional en punta, y permitirán una generación media anual mayor a 5.000 GW/hs. Según pudo saber este medio, al día de hoy la represa Gobernador Jorge Cepernic tiene un avance de obra del 35%, mientras que la Presidente Néstor Kirchner llega al 23%.

Los proyectos para las represas Kirchner-Cepernic junto con el proyecto Belgrano Cargas, son iniciativas promovidas por las autoridades chinas.

Base China en Neuquén

Rodeado de muchos “técnicos” chinos, y pocos funcionarios, el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, visitó en abril, la estación espacial de avistaje lunar que China instaló en Neuquén y que tanta polémica genera. El objetivo de la visita fue bien definido: conocer de primera mano las instalaciones y avanzar con nuevos proyectos entre la Argentina y China en el espacio profundo.

El Gobierno negó cualquier tipo de relación de la estación de China en Neuquén con eventuales prácticas militares o intervención de satélites y comparó esa estación con la que tiene la Unión Europea en Mendoza. La diferencia radica en que la agencia europea que controla la estación de Malargüe responde a un organismo civil y no militar como en el caso de China en Neuquén.

La super antena que se instaló en tiempo récord en el predio de 200 hectáreas en la pequeña localidad de Bajada del Agrio, Neuquén ya está operando y resulta una tentación para cualquier militar que pretenda conocer las comunicaciones de otras superpotencias, aunque no esté esclarecido a qué dedicará sus jornadas laborales durante el medio siglo que durará la concesión facilitada por la, en su momento presidenta Cristina Fernández Vda de Kirchner, y qué control ejerce el estado nacional sobre la misma.

Litio

El litio es el mineral central para la economía digital y las nuevas energías limpias. Argentina ocupa el cuarto puesto mundial en producción y tiene las terceras reservas, en el norte que forman Catamarca, Salta y Jujuy, provincias que, junto a la riqueza vecina en Chile y Bolivia, conforman el llamado “triángulo del litio”.

La empresa china Tibet Summit Resources Co. Ltd. anunció que invertirá 2.200 millones de dólares en dos proyectos de exploración de litio en nuestro país. el presidente de la empresa china, Jian Rong Huang, anunció que su compañía tiene planes para invertir 700 millones de dólares en el proyecto “Salar de Diablillos”, provincia de Salta, del que se espera una producción anual de 50.000 toneladas de carbonato de litio apto para baterías a partir del año que viene. Asimismo, la empresa china pondrá otros 1.500 millones de dólares para construir una planta en la que podría producir entre 50.000 y 100.000 toneladas del mismo mineral al año en el “Salar Arizaro” para 2024, también en Salta.

“China es el único jugador mundial que domina totalmente la cadena del litio y refinan más de dos tercios del litio que hay en la actualidad. Cuando vemos ciertas restricciones en algunos países del eje atlántico sobre este sector hay algo que queda claro: el litio es estratégico, jugará en los próximos años un rol fundamental. Nuestro país tiene una posición privilegiada y debemos, explotarla al máximo de la mano de China”, manifestó Sabino Vaca Narvaja, embajador argentino en ese país.

En China, el precio del carbonato de litio aumentó a casi 78.000 dólares por tonelada recientemente, un máximo histórico y un aumento de alrededor del 130% en el año. Si se tomaran como referencia estos precios, las inversiones previstas en Argentina por Tibet Summit suponen divisas por alrededor de 8.000 millones de dólares en el corto plazo.

Hidrovía

Participan de la Hidrovía las provincias de: Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. También la provincia de Buenos Aires desea tener un lugar en la agencia, pero por ahora no hay nada confirmado.

A China le interesa el acondicionamiento de la vía navegable ya que se trata de la puerta de salida de las exportaciones agroindustriales de buena parte del Mercosur. No en vano, en la Bolsa de Comercio de Rosario todavía recuerdan el interés y el certero convencimiento de jugar fuerte por ese negocio que mostró hace semanas el embajador de China en Argentina, Zou Xiaoli, durante una visita a la entidad bursátil.

Si se presenta para manejar el dragado y balizamiento de la llamada “autopista fluvial” que tiene una extensión de más de 3400 kilómetros, se sumaría así a otra compañía china que ya está asentada en la zona como lo es Cofco, la cual tras adquirir Noble y Nidera se convirtieron en activos jugadores del negocio de exportación de granos.

Geopolítica expansionista

China lleva a cabo una geopolítica expansionista y pone a prueba la soberanía de los países y la seguridad económica de las regiones locales. En la región latina, China extiende sus brazos desde hace algo más de una década. Siempre con la misma táctica: préstamos blandos y dinero fresco. Y lo hace con una única estrategia en mente que es la de intentar apropiarse de los tentadores e infinitos recursos naturales. Venezuela, Bolivia, Perú, Ecuador y Argentina, por ejemplo, fueron algunos de los países donde hicieron pie a fuerza de yuanes convertibles. Desde 2005 alrededor de 141 mil millones de dólares descendieron como salvación a esos países. Las hipotecas eran transferidas desde el Banco de Desarrollo Chino y el Banco de Exportaciones e Importaciones de China.

En ese contexto, China quedaría en excelente posición para quedarse con el tendido de la red 5G en regiones que se muestran ansiosas con su ayuda. Huawei, es el alfil en América Latina y África. Europa y Oceanía ya encendieron las alarmas sobre su participación en la nueva tecnología. En la argentina Huawei se asoció con una importante red de suministros por Internet y los cables ya están instalados en prácticamente toda CABA.

Los hechos hablan por sí mismos. Nuestra sociedad pasa por un estado de increíble fluidez de cambio y no es necesario indicarlos. Cambios rápidos. Cambios violentos. Todos los políticos de las últimas décadas han sido ciegos ante las propias faltas. El peronismo siempre tildó a la oposición de “cipayos y vende patria…” pero los hechos están mostrando otra realidad, otro relato. Personajes que viven obsesionados por el poder, son destrozados por la realidad.

El periodismo, nosotros, sólo escribimos historias. Investigamos. No somos las historias. La democracia se está debilitando en favor del autoritarismo, la prensa militante y los medios de comunicación independientes -me refiero a los que no viven de la pauta publicitaria oficial- y la Justicia están en el punto de mira. “Voy a hacer lo que tenga que hacer…” dijo en su última presentación la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández Vda. de Kirchner.

Los políticos argentinos sólo están pendientes de sus intereses y en una lucha intestina de egos, que lo único que produce es un intenso meteorismo abdominal. El país requiere de nuevas lecturas y comprensión cabal de los retos que afronta la sociedad. “El oportunista que no sirve para nada siempre hechiza a la chusma”, decía Eurípides. Tengamos en cuenta que una persona cambia por las siguientes razones: aprendió demasiado, sufrió lo suficiente o simplemente, se cansó de repetir lo mismo sin obtener resultados.

Los sistemas de dominación necesitan aliarse con mecanismo de alienación, anular los cuestionamientos y convertir a los gobiernos y a la gente en robots obedientes, donde el tiempo va demasiado rápido para poder pensar…

Por: Ernesto Martinchuk, periodista.