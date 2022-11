Exigen que Rosario Lufrano explique por qué gastará US$ 10 millones en el mundial

La vicepresidenta del Bloque de la UCR, Karina Banfi, planteó una cuestión de privilegio contra Rosario Lufrano, titular de Radio y Televisión Argentina (RTA), por negarse a asistir al Congreso a dar explicaciones sobre los gastos que demandará la transmisión del Mundial de Qatar.

«Todo se paga. Según la información de Jefatura de Gabinete y algunos datos que pudimos recabar de la RTA, el presupuesto para transmitir el Mundial de Qatar saldrá 10 millones de dólares, ¡diez palos verdes! A mí lo que me importa es que la señora Lufrano venga al Congreso a explicarnos por qué está gastando 10 millones de dólares, enviando 27 personas con viáticos -ya viajaron nueve- durante 40 días«, dijo Karina Banfi.

«No rinden cuentas, presentan un informe trimestral que es una joda, parece un carrusel de fotos de Instagram, sin un sólo número, sin datos. Me dice Rosario Lufrano que no vendrá al Congreso porque no está funcionando la Bicameral de Medios. Nosotros hemos solicitado la habilitación de esa comisión Bicameral. Que venga donde quiera la señora Lufrano, la vamos a recibir incluso en la comisión de Economías Regionales si ella quiere, pero tiene que rendir cuentas. Exijo que esta señora no se la lleve más de arriba y asista al Parlamento a explicar todas las irregularidades de su administración de los medios públicos», agregó.

Además, Banfi hizo alusión a una situación muy tensa que vivió el viernes 28 de octubre con Lufrano. «Fui invitada a una entrevista a la TV Pública y, cuando terminó la nota, fui interceptada en los pasillos del canal por la señora Lufrano que me pidió que diga que son plurales y democráticos por invitarme luego de tres años. Yo le dije que la esperábamos en el Congreso ya que tiene cinco citaciones y no asistió. La señora Lufrano me acusó de mentirosa sencillamente por pedir que rinda cuentas de la transmisión del Mundial de Qatar. Fue una situación muy desagradable».