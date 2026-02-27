Aumentazos en Marzo: uno por uno, todos los rubros que suben.

A tan solo dos días de que arranque marzo, la dinámica de aumentos mensuales continúa vigente, por lo que el tercer mes del año trae subas en diferentes rubros que impactarán en la inflación y en el bolsillo de los argentinos en las próximas semanas.

Alquileres

Los inquilinos que hayan firmado contratos regidos por la derogada ley que regulaba el mercado de alquileres deberán afrontar la actualización del Índice de Contratos de Locación (ICL), que marca un incremento interanual de 33,8% para marzo.

De esta manera, sigue revirtiéndose la tendencia del indicador: en febrero, el aumento de los alquileres fue de 34,6%; en enero alcanzó el 36,4%, mientras que en diciembre y noviembre fue de 28,67% y 38%, respectivamente.

Servicios públicos: electricidad y agua

Las tarifas de servicios públicos seguirán con sus actualizaciones mensuales, tomando como referencia la inflación. De esta manera, las facturas de electricidad y agua llegarán con aumentos en marzo.

A la espera de que el Gobierno publique los nuevos cuadros tarifarios, la provincia de Buenos Aires confirmó que los incrementos irán desde el 12% hasta el 17%, dependiendo de la categoría en la que se encuentre el usuario (N1, N2 o N3).

En cuanto al servicio del agua, continuará el aumento del 4% en las tarifas de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), mediante la resolución del Ente Regulador del Agua y Saneamiento (ERAS).

Prepagas

Los planes de salud de las prepagas tendrán una suba en el mes entrante que rondará entre el 2,9% y el 3,2%, dependiendo de la empresa, el plan y la región del país, en sintonía con la variación general de los precios en los últimos meses.

Para las principales compañías de medicina, los aumentos quedarán de la siguiente manera:

. Avalian: 3,2%.

. Swiss Medical: 2,9%.

. Medifé: 2,9%.

. Omint: 2,9%.

. Accord: 2,9%.

. Sancor Salud: 2,9%.

. Hospital Italiano: 2,9%.

. Hospital Alemán: 2,9%.

. Luis Pasteur: 2,85%.

Las subas se dan en un contexto exigente para el sistema sanitario por los atrasos en los pagos de obras sociales y prepagas, que ponen en riesgo la prestación normal de los servicios, tal como expuso recientemente la Confederación Farmacéutica Argentina al alertar sobre el posible desabastecimiento de medicamentos si dicha situación no se regulariza.

Colectivos en el AMBA

El boleto de los colectivos que circulan en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires vuelve a aumentar en marzo, en un 7,6%.

De esta manera, el pasaje con SUBE registrada pasará a costar entre $700 y $960, dependiendo de la cantidad de kilómetros recorridos y de la jurisdicción.

Para aquellos usuarios que no tienen la tarjeta registrada, los aumentos oscilarán aún más: entre $1.113 y $1.526, dependiendo del tramo recorrido.

Con SUBE registrada:

. De 0 a 3 km: $700.

. De 3 a 6 km: $779,78.

. De 6 a 12 km: $839,86.

. De 12 a 27 km: $899,99.

. Más de 27 km: $959,71.

Sin SUBE registrada:

. De 0 a 3 km: $1.113.

. De 3 a 6 km: $1.239,85.

. De 6 a 12 km: $1.335,38.

. De 12 a 27 km: $1.430,98.

. Más de 27 km: $1.525,94.

Peajes

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) aprobó un aumento de hasta 19%, desde esta semana, en los cuadros tarifarios de los peajes en las rutas nacionales concesionadas a la empresa estatal Corredores Viales S.A.

Los nuevos precios comenzaron a regir desde este jueves y afectan a los diez tramos concesionados por Corredores Viales, que abarcan gran parte de las autopistas y rutas nacionales con peaje en el país.

Para rutas nacionales:

. Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,30 metros de altura: $1.500.

. Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,30 metros de altura o rueda doble: $3.000.

. Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,30 metros de altura: $4.500.

. Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,30 metros de altura o rueda doble: $6.000.

. Vehículos de 5 o 6 ejes: $7.500.

. Vehículos de más de 6 ejes: $9.000.

Autopista Riccheri:

. Motocicletas: $650 – Hora pico: $750.

. Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1.300 – Hora pico: $1.500.

. Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $2.600 – Hora pico: $3.000.

. Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $2.600 – Hora pico: $3.000.

. Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $3.900 – Hora pico: $4.500.

. Vehículos de 5 o 6 ejes: $5.200 – Hora pico: $6.000.

. Vehículos de más de 6 ejes: $6.500 – Hora pico: $7.500.

Con información de la agencia Noticias Argentinas