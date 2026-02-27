Tensión en la Plaza del Congreso entre policías y manifestantes.

Momentos de tensión se registraron este viernes entre la Policía Federal y los manifestantes en las inmediaciones del Congreso, donde los senadores debatieron la nueva Ley Penal Juvenil y la reforma laboral.

Las filas policiales cortaron el tránsito en las inmediaciones, en cumplimiento del protocolo antipiquetes, mientras los militantes se apostaban en la Plaza Congreso.

Detención

Mientras tanto, la Policía de la Ciudad detuvo a un hombre que durante las protestas del miércoles 11 de febrero participó del grupo que arrojaron bombas molotov en la protesta en el Congreso.

La detención se produjo en Lavalle y Callao, luego que fuera identificado por las cámaras del Centro de Monitoreo Urbanoal comparar las imágenes. El detenido participaba de las protestas en el Congreso.

Se trata de un argentino de 39 años domiciliado en el partido de Vicente López.

Desde el Obelisco a la Plaza Congreso

Manifestantes de diferentes agrupaciones cortaron este viernes diferentes calles y avenidas en los alrededores del Obelisco, donde mantuvieron sendos enfrentamientos con efectivos de la Policía de la Ciudad en una situación que generó tensión y caos en la zona.

En medio de la protesta, tres efectivos fueron agredidos y la Policía de la Ciudad detuvo a tres personas por este hecho.

La protesta se dio en ante el tratamiento en el Senado de la Ley Penal Juvenil y la reforma laboral, que desencadenó caos en la zona debido a que sorprendió a los automovilistas que circulaban por las avenidas Cerrito, 9 de Julio, Corrientes y De Mayo, entre otras.

Con información de la agencia Noticias Argentinas