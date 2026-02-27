Acuerdo Mercosur-UE: Europa y Argentina avanzan con la aplicación, pero es provisional

El Gobierno de Milei solicitó la aplicación provisional del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea mientras que la presidenta de la Comisión Europea anunció la entrada en vigor del tratado de manera parcial.

El Gobierno Nacional solicitó la aplicación provisional del acuerdo comercial sellado entre el Mercosur y la Unión Europea este viernes luego de su sanción en la Cámara de Senadores.

El anuncio lo hizo el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, desde su cuenta de X.

“A partir de la promulgación de la ley de aprobación del Acuerdo Mercosur-Unión Europea y la presentación ante el Mercosur y la Unión Europea de las notas correspondientes, Argentina ha solicitado formalmente la aplicación provisional del acuerdo como fue aprobado el pasado enero”, sintentizó.

El entendimiento fue suscripto el 17 de enero de 2026 en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, entre los Estados parte del Mercosur —la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay— y el bloque europeo.

Anuncio europeo

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, anunció este viernes la entrada en vigor provisional de la parte comercial del acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, luego de que la Argentina y Uruguay completaran su ratificación, informaron medios internacionales.

“Ya lo he dicho antes, cuando ellos estén listos, nosotros estaremos listos. Por lo tanto, durante las últimas semanas, he debatido este tema intensamente con los Estados miembros y con los miembros del Parlamento Europeo. Sobre esta base, la Comisión procederá ahora a la aplicación provisional”, afirmó Von der Leyen en una declaración sin preguntas en la sede de la Comisión Europea.

La política alemana recordó que, en enero, el Consejo Europeo facultó a la Comisión para aplicar provisionalmente el acuerdo a partir de la primera ratificación por parte de un país del Mercosur, según informa el sitio DW.

“La aplicación provisional es, por naturaleza, provisional”, apuntó Von der Leyen, y se refirió a que, “de conformidad con los tratados de la UE, el acuerdo solo podrá considerarse plenamente concluido una vez que el Parlamento Europeo haya dado su consentimiento”.

Así, aseguró que la Comisión“seguirá colaborando estrechamente con todas las instituciones de la UE, los Estados miembros y las partes interesadas para garantizar un proceso fluido y transparente” en la aplicación de este acuerdo, que se negoció durante más de 25 años y creará un mercado de 720 millones de personas.

Con información de la agencia NA