Bajar el dólar a cualquier costo: Milei pone retenciones 0 y muestra apoyo del Tesoro de EEUU

En el inicio de otra semana de tensión cambiaria, Javier Milei puso retenciones 0 al campo para captar dólares y consiguió el apoyo del Tesoro de los EE.UU.

Este lunes, antes de la apertura de los mercados, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno nacional bajó a cero las retenciones a todos los granos hasta el 31 de octubre, cuando culminen las elecciones legislativas nacionales.

“El objetivo es claro: generar mayor oferta de dólares durante este período. Hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos. Fin”, escribió Adorni en su cuenta personal de X la anunciar la medida que beneficia a la soja, maíz, trigo, cebada, sorgo y girasol.

Reacción del campo

El titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, se enteró de las retenciones 0 mientras brindaba una entrevista radial: “Me acabo de enterar por ustedes. Seguramente los hacedores de granos tienen que ver esta medida”, dijo. En tanto que, el dirigente señaló que aún no se podían calcular impactos concretos, pero que se hablaba de “10 millones de toneladas de soja” que podrían ingresar al circuito de liquidaciones.

En tanto, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), Gustavo Idígoras, expresó su respaldo a la decisión: “Apoyamos toda medida que implique eliminar las retenciones aunque sean temporales. Falta ver los detalles de la forma de operar y cuándo se hará operativo”.

Apoyo del Tesoro de USA

Tras el anuncio de las reteciones 0, llegó el tuit del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien afirmó que la Argentina es un “aliado sistémicamente importante” y que el organismo “hará lo necesario, dentro de su mandato, para apoyar al país”.

A través de una serie de mensajes publicados en la red social X, Bessent sostuvo que “todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa”, entre ellas líneas de swap, compras directas de divisas y adquisición de deuda soberana en dólares mediante el Fondo de Estabilización de Cambio del Tesoro.

El funcionario destacó además que las oportunidades para la inversión privada “siguen siendo amplias” y remarcó que “Argentina volverá a ser grande”, un mensaje que respondió el ministro de Economía, Luis Caputo: “Gracias Secretario Scott Besent por su invaluable apoyo y compromiso para ayudarnos a hacer grande a Argentina nuevamente!”.

En ese marco, reiteró su confianza en la agenda de disciplina fiscal y reformas pro-crecimiento impulsada por el presidente Javier Milei, a la que calificó como “necesaria para romper con la larga historia de declive del país”.

Bessent recordó que ya en abril había manifestado el compromiso de Estados Unidos con el pueblo argentino y con la gestión de Milei. Finalmente, adelantó que este martes se reunirá junto al presidente Joe Biden con el mandatario argentino en Manhattan, encuentro sobre el que brindarán mayores detalles tras su realización.

Agradecimiento de Milei

El presidente Javier Milei envió este lunes un “enorme agradecimiento” a su par de Estados Unidos Donald Trump y al secretario del Tesoro del país norteamericano, Scott Bessent, por el “apoyo incondicional al pueblo argentino”.

“Enorme agradecimiento al @SecScottBessent y al Presidente @realDonaldTrump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo”, sostuvo a través de su cuenta personal de X.

“Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos. Nos vemos el martes en NY. VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!”, finalizó.