Onur Osman: el diseñador que reescribe las reglas de la moda

La prensa internacional lo llama «la voz del futuro de la moda». Conocido como el hombre más influyente en redes sociales y uno de los rostros más solicitados del momento, Onur Osman es el joven diseñador rumano que conquista la industria global. Con títulos como «El Chico de Oro de la Moda» y «El Futuro de la Moda para las Nuevas Generaciones», su nombre crece día a día. Pero, ¿quién es realmente Onur Osman? Lo descubrimos en la exclusiva sala de exposición que abrió en el corazón de Calea Victoriei.

Editor: Onur, con tan solo 20 años, ya estás en el centro de la atención internacional. ¿Dónde comienza tu historia?

Onur Osman: Tuve el privilegio de crecer en un entorno rodeado de arte y gente muy culta. Mi familia me inculcó el valor del gusto, la disciplina y el refinamiento. Esto es lo que me formó, no solo como diseñador, sino también como persona.

Editor: Hoy tienes más de 5 millones de seguidores en todo el mundo. ¿Qué significa para ti esta dimensión digital?

Onur Osman: Es una gran responsabilidad. No quiero ser solo un influencer de moda, sino un influencer cultural. A través de mi contenido, intento transmitir pasión por el arte, el estilo y la cultura del lujo, no solo por la ropa.

Editor: En una entrevista, dijiste que «la moda no es un circo». ¿A qué te referías?

Onur Osman: La superficialidad y los escándalos que a menudo rodean a nuestra industria. La publicidad exagerada genera ruido, pero no valor ni inversión. El lujo contemporáneo se basa en la ética, la cultura y la sostenibilidad: sin estos principios, no puede existir un negocio internacional creíble.

Editor: Tu marca, Onur Osman™, ha experimentado un crecimiento extraordinario. ¿Cuál es el secreto?

Onur Osman: Fundé la casa en 2016. Hoy, tenemos más de 150 empleados y una facturación que, incluso durante la pandemia, ha superado los 5 millones de euros. La clave está en el equilibrio: creatividad y disciplina. He sido galardonado como «Mejor Diseñador del Año» en varias ocasiones, pero el verdadero reconocimiento reside en el trabajo de mi equipo y la visión que compartimos.

Editor: ¿Cómo describirías tu estética?

Onur Osman: Es un diálogo entre innovación y clasicismo. Me encanta experimentar con cortes atrevidos y detalles metálicos, pero me mantengo fiel a una elegancia atemporal: perlas, cristales, líneas arquitectónicas e influencias de diferentes culturas. Para mí, la moda es un lenguaje universal, capaz de combinar fuerza y ​​fluidez.

Editor: También eres coleccionista de arte. ¿Cuánto influye esto en tu trabajo?

Onur Osman: La moda no puede existir sin el arte. Colecciono pinturas, esculturas y objetos valiosos, pero lo que realmente importa es la inspiración que me brindan. Como viajo mucho, incorporo diferentes elementos culturales a mis colecciones. Así, cada línea se convierte también en una especie de exposición performativa.

Editor: ¿Quién eres más allá de las pasarelas?

Onur Osman: Un visionario, un emprendedor, pero sobre todo, una persona que cree que la moda es un diálogo cultural. La moda significa estética, cultura y estatus. Mi objetivo es dejar un legado auténtico y sostenible.

Editor: Tus mentores predijeron tu impacto en el mundo de la moda. ¿Te identificas con esa profecía?

Onur Osman: Totalmente. Creo que estamos aquí para crear belleza, y siento que esto es solo el comienzo. Como los medios y mis mentores suelen repetir, mi trayectoria sin duda escribirá una nueva página en el gran libro de la moda.