Balearon el supermercado de la familia Roccuzzo en Rosario y dejaron un mensaje para Messi

Un supermercado que pertenece a la familia paterna de Antonela Roccuzzo, la esposa del astro futbolístico Lionel Messi, fue baleado en la madrugada de este jueves en la ciudad santafesina de Rosario por delincuentes que además dejaron una nota intimidatoria para el capitán de la selección argentina campeona del mundo en Qatar, informaron fuentes judiciales y policiales.

El hecho ocurrió minutos antes de las 3 de la madrugada de este jueves en el local llamado “Único”, ubicado al 2500 de la calle Lavalle, donde se efectuaron al menos 14 disparos y se halló el mensaje que dice: “Messi te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar”.

La nota estaba escrita sobre el reverso de un trozo de una bolsa de carbón y junto a algunos de los casquillos de bala que quedaron desparramados en el lugar.

El propio intendente Pablo Javkin se acercó al supermercado atacado y aseguró a la prensa: “Yo no tengo armas, no tengo quien me cuide, camino por la ciudad como cualquier otro vecino. A mí no me van a correr con esto. Está muy claro que es muy fácil para cualquier banda generar este hecho, es una pavada hacerlo”.

“La hipótesis son las bandas y los que tienen que cuidar de las bandas. Yo sospecho de todos, a mí que me demuestren quién fue. Hablo de todos los que nos tienen que cuidar, de los que tienen armas para cuidarnos y los que pueden hacer inteligencia criminal”, agregó el jefe comunal.

En ese sentido, el intendente de Rosario dejó entrever una conexión entre el ataque contra los Roccuzzo y una reunión que mantuvo anoche con los responsables de las fuerzas destinadas a cuidar la ciudad.

“Anoche estuve reunido con el gobernador (Omar Perotti) y los jefes de Policía Provincial, Policía Provincial, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería. Hoy pasó esto”, declaró Javkin en conferencia de prensa.

Al mismo tiempo, el mandatario rosarino restó importancia al mensaje destinado al delantero del París Saint Germain (PSG), entendiendo que “la nota la puede hacer cualquiera. Ni siquiera está dirigida al supermercado, me nombra a mí porque hago esto que no hace nadie, a mí no me van a correr”.

Javkin pidió a las fuerzas mantenerse en alerta y que el hecho marque un precedente, ya que aseguró que en Rosario “hay liberación de zona”.

“Vean el video (por las cámaras de seguridad), no existe decisión de poner un punto límite y esto debe ser un punto límite. Lo pueden hacer porque nadie los persigue. Dejemos trabajar tranquila a la familia Rocuzzo”, señaló.

Por su parte, el gobernador Perotti ya se encontraba junto al ministro de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni, en la sede de Gobierno provincial de Rosario.

Brilloni aseguró esta mañana a la prensa que el ataque al supermercado de la mujer de Messi “es un hecho grave” y sostuvo que hasta el momento “no hay una hipótesis firme” de quienes fueron los autores del hecho.

El caso es investigado por el fiscal de la unidad de Balaceras, Federico Rébola, quien se acercó al lugar y solicitó la intervención de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que ya se encontraba trabajando en la pesquisa junto a los peritos.

Fuentes judiciales indicaron que, según primeros indicios recabados, los autores del ataque fueron dos personas, hasta el momento no encontradas y no identificadas, que se desplazaban a bordo de una motocicleta, cuyas características se preservan para la investigación.

Según las mismas fuentes, cuando los delincuentes detuvieron su marcha, uno de ellos descendió y efectuó disparos de arma de fuego hacia el frente del lugar, para luego darse a la fuga.

La fiscalía informó que “se constataron 14 impactos en el frente del local comercial” y “se recogieron 12 vainas servidas en el lugar”, mientras que la nota manuscrita dirigida a Messi, fue enviada a peritar al igual que el material balístico.

“Se dispuso la comisión de gabinete criminalístico para preservación y relevamiento de la escena del hecho, inspección ocular, croquis demostrativo, vistas fotográfica, relevamiento de cámaras de seguridad tanto públicas como privadas en el lugar y zona de influencia, levantamiento de rastros, toma de testimonios a vecinos del lugar y personas que puedan aportar datos a la investigación”, agrega el reporte de la fiscalía.

Con información de Télam