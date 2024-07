Biró alertó por la desregulación “del sistema aerocomercial que no funciona en ningún lugar del mundo”

El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, señaló este miércoles que “este gobierno está rifando absolutamente toda nuestra soberanía” y que la política de Cielos Abiertos que se está implementando “es una desregulación total del sistema aerocomercial que no funciona en ningún lugar del mundo”.

En declaraciones formuladas en la mañana de este miércoles a la radio El Destape, Biró indicó que “si no controlan los aeródromos eso es la apertura a un Estado narco” y remarcó que “se desregulan las tarifas para poder rebajar pasajes, hacerte quebrar y después que lo logran los suben”.

En ese sentido recordó que “el avión que llevó a Chapecoense y se cayó por no cargar nafta tenía los papeles al día. Pero transformaron los controles en un sello de goma» e insistió en que “con Cielos Abiertos te dicen que hay reciprocidad pero si no tenés la capacidad esa reciprocidad no existe”.

Puntualizó que “están desregulando todo” y advirtió que “entre los riesgos está la seguridad”. Puso como ejemplo a los Estados Unidos, uno de los países con un movimiento aerocomercial del mundo, donde “no está desregulado el sistema aerocomercial. Cualquier cosa es un trámite engorroso porque se garantizan que sea serio”.

Apuntó que “el negocio aerocomercial ya se transformó en un negocio financiero” y reclamó que “donde hay desregulación le venden el mismo pasaje a 10 personas distintas. Laburan la guita y le cobraron a todos”.

Al respecto afirmó que “las grandes empresas te venden pasajes haciendo dumping, te quiebran y ellos se quedan con el monopolio”, y aclaró que “cuando se quedan con el monopolio después empiezan a extorsionar a las provincias y municipios. Cuando se quedan con los monopolios de las rutas después aprietan. Por ejemplo, le dicen a la Cámara hotelera que si no les pagan levantan la ruta”.

En cuanto a la situación actual de los pilotos, señaló que les “pararon la paritaria” y que están “60 puntos abajo de inflación” y les “restituyeron ganancias”, explico que “los pilotos de Aerolíneas se están yendo, estamos muy por debajo del mercado” y aclaró que hoy sus salarios “están 80 puntos por debajo de la inflación”.

Ratificó que “desde el viernes habrá asambleas que van a demorar vuelos”, pero especificó que “no habrá paro que cancele todos los vuelos pero sí muchos se van a ver demorados salvo que nos hagan una propuesta superadora”.

Posteriormente recordó que “cuando hubo que ir a buscar vacunas lo hicimos con convicción, con el rol social que tiene la línea aérea de bandera. Lo haríamos de nuevo” y advirtió que “esto va a terminar desconectando el país, rompiendo las economías provinciales, y en el medio va a haber accidentes y Sturzenegger no va a ir en cana”.

“Estos extranjeros dudosos que quieren traer no van a ir a buscar vacunas, ni argentinos que estaban en medio de una guerra, ni nada”, manifestó y anticipó que “vamos a judicializar ganancias en sintonía con la CGT, la CATT e individualmente. Pero no queremos hacer una presentación apurados sino que nos salga bien”.

Con información de la agencia Noticias Argentinas