Calzatex, otra empresa de calzados sin ventas que suspende a su personal

La empresa pampeana Calzatex suspendió al 70% de su plantilla por la fuerte caída en las ventas de calzado. Su dueño, Gustavo Moreno, advirtió sobre un “industricidio” impulsado por el gobierno nacional.

La empresa pampeana Calzatex, dedicada a la fabricación de calzado, suspendió esta semana al 70% de su personal debido a la drástica caída de ventas. Así lo confirmó su propietario, Gustavo Moreno, quien aseguró que actualmente sólo 12 de los 45 trabajadores permanecen activos en la planta, mientras el resto fue suspendido por tiempo indefinido.

“Estamos trabajando con una tercera parte del personal. No tenemos pedidos, estamos acumulando stock, no hay nada para hacer”, lamentó Moreno en declaraciones públicas al medio pampeano Radio Nacional 99.5. El empresario atribuyó la crisis a un derrumbe generalizado del consumo y a una política nacional que, según él, “está destruyendo la industria”.

«Industricidio»

“Estamos buscando todas las posibilidades para hacerle frente a este industricidio de Nación”, denunció. “No veo un área donde la cosa esté funcionando. Vamos en detrimento del área textil y no hay buenas expectativas para el sector productivo”.

A pesar de la difícil coyuntura, Moreno diferenció el accionar del Gobierno Nacional del de la administración provincial. “La Pampa no tiene nada que ver con esta situación. Al contrario, acá hay un Estado presente”, subrayó.

En ese contexto, criticó con dureza la postura oficial sobre la apertura importadora. “Hoy la solución parece ser traer ropa de afuera. Pero nadie habla de los subsidios que esas industrias tienen en sus países de origen. Nos dicen que aprendamos a competir, pero estamos solos”, cuestionó.

Caída en las ventas y suspensiones

La caída en las ventas de calzado, en particular de zapatillas, es una de las causas directas de las suspensiones. “La baja fue del 7 al 9% interanual, pero ya veníamos de una previa del 40 al 50%. En términos reales, estamos un 60% abajo”, detalló el empresario. “Estamos trabajando en una mínima expresión”, agregó.

La empresa funciona con apenas un 30% de su capacidad, mientras el resto de la estructura permanece ociosa. “No podemos seguir así por mucho más tiempo”, advirtió.

La crisis no solo afecta lo económico. Moreno relató que la situación también repercute en su salud: “Tengo un nivel de estrés tremendo. Me diagnosticaron tinnitus y no puedo dormir ni siquiera con medicación. Es desesperante”.

Destrucción de la industria

Moreno no dudó en apuntar contra el Gobierno nacional y su impacto en la industria. “Hoy muchos sienten vergüenza por haber votado a Milei. Hay una destrucción masiva de la industria, y quienes lograron sostenerse lo hacen esperando que pase la tormenta”.

Sobre su vínculo con los trabajadores, el dueño de Calzatex aseguró que mantiene un diálogo abierto, incluso cuando hay diferencias ideológicas. “Hablo con mis empleados, algunos votaron a este gobierno, pero trato de explicarles la realidad. Hay que luchar contra un aparato comunicacional muy poderoso, pero la realidad se impone”.

Con información de agencia Infogremiales