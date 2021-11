Cambios de Roles: Aprueban la ley de Inteligencia Artificial y Envases Post Consumo

Alumnos, profesores y coordinadores de las Universidades Nacionales de San Martín, de Entre Ríos, del Salvador, de Villa María, de Catamarca, de Morón, de Lanús, Universidad Católica Argentina, Universidad Católica de Córdoba y la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), del Comahue, de Rosario, La Matanza, de Lanús, San Andrés, Tucumán y Torcuato Di Tella, debatieron y aprobaron esta semana la ley de Inteligencia Artificial y Gestión Integral de Envases Post Consumo, a propuesta del Programa Cambio de Roles llevado adelante por el Círculo de Legisladores de la Nación Argentina y el Instituto de Estudios Estratégicos y de Relaciones Internacionales (IEERI).

El programa «Cambio de Roles» es una actividad formativa creada por el Instituto de Estudios Estratégicos y de Relaciones Internacionales (IEERI), el Círculo de Legisladores de la Nación, el Honorable Senado, Diputados de la Nación para compartir con la sociedad y con los jóvenes en particular, la experiencia del ámbito legislativo, la formación y capacitación, para transformarse en un futuro, en protagonistas de la nueva dirigencia nacional. En la actualidad, se está llevando adelante, una nueva edición con alumnos de distintas universidades que toman el rol de un Legislador. En dos jornadas analizan y debaten proyectos sobre una base de un anteproyecto enviado previamente y una temática definida.

La norma de Inteligencia Artificial tiene por objeto establecer un marco normativo regulatorio para el impulso, uso y desarrollo de la Inteligencia Artificial y la Robótica, a fin de fomentar la educación, el empleo, la investigación e innovación de las mismas. La norma busca fomentar la educación, la inversión y el trabajo a través del desarrollo interno de las industrias de la IA y la Robótica, crear un marco regulatorio que proteja integralmente al ciudadano como usuarios y desarrolladores, con respecto a: sus datos personales o sensibles, armamentos autónomos letales, mal funcionamiento de Robótica e IA y propiedad intelectual.

Se entiende por gestión integral de envases post consumo, al conjunto de actividades independientemente y complementarias entre sí destinadas a reducir, recolectar, transportar, valorizar, tratar y disponer los envases post consumo, previniendo y minimizando los impactos ambientales generados por los mismos. La iniciativa busca aplicar presupuestos mínimos de protección ambiental a los efectos de implementar una gestión integral de envases post consumo que se generan y utilizan en el mercado nacional, sean fabricados en el país o sean importados y prevenir el daño al ambiente, reducir la cantidad y el volumen de generación de envases post consumo. También fomentar la economía circular en la gestión de envases post consumo, impulsar la sustentabilidad en términos ecológicos, económicos y sociales y estimular la integración y organización formal de los trabajadores verdes a través de cooperativas u otras formas de organización alternativas, entre otros puntos.

«La experiencia del Cambio de Roles 2020-2021 me ha resultado, en lo personal, sumamente enriquecedora. Para empezar, me permitió adquirir un conocimiento interiorizado sobre el funcionamiento de la labor parlamentaria, tarea para nada sencilla y muchas veces erróneamente prejuzgada por la sociedad. Incluso como estudiante de abogacía, descubrí que había muchas cuestiones que desconocía y que, gracias a esta experiencia, tuve la posibilidad de aprender», reflexionó Brisa Cámpora, diputada por el Bloque de la Universidad Nacional de la Matanza.

En tanto, María Emilia Vismara, estudiante de 3° año de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba señaló que «desde el inicio de Cambio de Roles, fue un desafío que nos alentó a entrenar diferentes habilidades como la oratoria, el poder de consensuar y la negociación como cúlmine de un debate en el que las partes involucradas no signifiquen rivalidad, sino una oportunidad de complementar nuestros conocimientos. El trabajo en equipo fue también una importante faceta de Cambio de Roles, y el hecho de contar con multiplicidad de miradas y opiniones, tanto dentro de cada universidad como en la relación con las demás, significo la posibilidad de enriquecernos como estudiantes y futuros profesionales. Además, el hecho de tratar temas de relevancia en la actualidad nos posicionó en un papel de participantes activos y nos hizo valorar el arduo trabajo de los funcionarios públicos, las horas detrás de cada ley y la importancia del mas mínimo detalle que luego va a determinar.

Nicolás Pudenti Pasini de la Universidad Nacional de San Martín afirmó «Como estudiante de la Universidad de San Martín, fue un gran honor enterarme que iba a ocupar la presidencia de la comisión de Presupuesto en el Bloque UNSAM para el cual diseñaremos el proyecto regulatorio para inteligencia artificial en Argentina, en el marco de Cambio de Roles. Todo ha sido una experiencia única, no solo por las particularidades del contexto en el cual nos tocó transitar este proyecto, sino que ha sido de gran valor para mi formación profesional y mi labor como ciudadano poder interiorizarme y profundizar en un tema tan apasionante como el que nos tocó trabajar. El poder investigar, entender y trabajar sobre aquello que marca nuestro presente y definirá nuestro futuro, es una oportunidad única para planificar y aportar en el desarrollo, crecimiento y formación de nuestro país. Considero que esta actividad no solo me ha brindado valor desde el aspecto de conocimientos y experiencias, sino que además me ha permitido conocer, vincularme y trabajar a la par de gente increíble, con expertiz y estudios variados, los cuales han enriquecido nuestro trabajo».

Pablo Kiger de la Universidad Nacional de Entre Ríos, dijo «Cambio de Roles fue una de mis mejores experiencias y un desafío inolvidable. En este evento organizado por el Congreso de la Nación participamos desde el año 2020, cuando nos propusieron elaborar un Proyecto de Ley de Inteligencia Artificial y Robótica, y representar con él a nuestra Universidad. Así fue que durante varios meses logramos acuerdos dentro de nuestro bloque a partir de introducirnos en la temática de estas tecnologías. Pudimos construir una propuesta que más tarde compartiríamos con otras universidades, para lograr nuevos acuerdos con ellas. Este rol implicó mudar nuestra mentalidad, introducirnos en lo específico del tema, abandonar algunos deseos para aceptar otros; buscar alianzas estratégicas y apoyarnos entre iguales. No sólo cambié la forma de entender la Inteligencia Artificial y robótica, sino la forma de ver la política y a mis pares, y creo que ese es el desafío que nos invita Cambio de Roles».

«Esta experiencia fue maravillosa y hoy se corona conociendo la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Fue un trabajo arduo, de muchas sesiones virtuales durante la pandemia, pero terminarlo de esta manera lo hace espectacular. Se formó un grupo muy compañero y me llevó las mejores experiencias. En lo particular sin dudas es una experiencia increíble y la aproveché al máximo. Agradezco a todos lo que lo hicieron posible», señaló Lucas Bazán de la Universidad Nacional de Catamarca.

«Es un honor hoy poder estar presentes en el honorable Congreso de la Nación, representando a la Universidad Nacional del Comahue. Es una experiencia muy enriquecedora que nos insta a seguir inmiscuyéndonos en la política para generar cambios positivos en la sociedad» dijo María Luz Gutiérrez.

Micaela Martino de la Universidad de Rosario señaló que «el consenso fue la herramienta más importante para poder llegar a esta ley de Envases post consumo. Estamos orgullosos de poder llevarle a la sociedad civil este tema transversal que no podría legislarse sin tener acuerdos mínimos. No es casual que estemos legislando sobre este tema urgente, el tema ambiental que nos interpela todos como sociedad».

En tanto, Agustina Alfaro de la Universidad de San Andrés, agradeció al IEERI y al CLNA por haber llevado adelante el Programa Cambio de Roles. Respecto al tema en discusión «planteo la conciencia individual para poder vivir en un mundo digno con envases amigables con el ambiente. Tenemos la esperanza de poder llevar la mejor ley aplicable para vivir en un país y en un mundo mejor».

«Después de mucho esfuerzo de todos, sostuvimos la continuidad de Cambio de Roles en medio de esa nefasta pandemia. En Cambio de Roles buscamos que los jóvenes repliquen el armado de las leyes. Nuestro objetivo es que los jóvenes puedan comprender mucho mejor el tiempo que los toca vivir. En el futuro ustedes van a ser los dirigentes de nuestro País. Pensamos que nuestro aporte les va a servir para lo que se viene, con sus consecuencias positivas y negativas, que es la era digital. Deben interpelar a la sociedad en post de esta necesidad. Este hito en el Congreso va a ser que se reflexione sobre la importancia de este tema», dijo la senadora de la Nación (MC), Liliana Gurdulich.

«En nombre del Círculo de Legisladores de la Nación y del Instituto de Estudios Estratégicos y de Relaciones Internacionales (IEERI), le agradecemos toda la dedicación de las universidades y colaboradores para que esta ley y el programa «Cambio de Roles», fuera posible. Agradecer a todos aquellos que participaron en los debates por zooms y en los webinar. Esperemos que el proyecto de ley sancionado hoy, sea el que más le convenga al país», dijo el diputado de la Nación (MC) por la provincia de Catamarca, Horacio Pernasetti.

Por su parte, el presidente del Instituto de Estudios Estratégicos y de Relaciones Internacionales (IEERI), el diputado de la Nación (MC), Humberto Roggero, señaló «los desafíos que se vienen desde el Círculo de Legisladores y el IEERI para el 2022» y enumeró: Inteligencia Artificial e internet de las cosas, Neuroderechos, Salud Digital y Gestión Integral de Envases Post Consumo, Política Federal, entre otros a tiempo que invitó a las a universidades alumnos, coordinadores y profesores de las universidades presentes a «gobernar la gobernanza».

«Desde el CLNA y el IEERI tenemos vocación federal. Este es el templo (refiriéndose al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación) de la democracia y la libertad, donde se defiende ideas y convicciones por eso los felicito por el empeño dispuesto para defender sus ideas. La dos condiciones básicas para ser un buen político es saber medir los tiempos en la historia. Todo tiempo histórico tiene los representantes que se merece. El desafió es que ustedes sean los protagonistas de los tiempo que vienen, para pensar el futuro. Saber leer los tiempos que vienen y asumir el rol, es para quienes se animen. Ustedes se animaron, porque no son el futuro sino el presente, dijo Roggero.

Finalizó «Agradecemos a ustedes el esfuerzo después de un año y medio. Los felicito por la jerarquía del debate de esta sesión que fue superlativa. Este Congreso siempre expresó dos cosas: el federalismo y los pensamientos distintos de argentinos que ven el País de una u otra forma. La tarea de los legisladores no es agudizar los enfrentamientos sino en buscar los consensos para sacar las mejores leyes para el bienestar de la sociedad. Para ser un dirigente político hay que conocer el alma de su gente. No invirtamos el presente en un pasado que ya no tiene futuro. Vamos a trabajar juntos a ustedes la posibilidad que la Argentina tenga una excelente ley de humedales»

En el programa «Cambio de Roles», participan prestigiosas argentinas, tanto públicas como privadas. Legisladores en actividad y con mandato cumplido, autoridades del Honorable Congreso de la Nación, personal del Círculo de Legisladores de la Nación y del Instituto de Estudios Estratégicos y de Relaciones Internacionales (IEERI). También embajadores y diplomáticos de las misiones acreditadas en nuestro país, autoridades nacionales e internacionales, los presidentes de la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación Argentina, autoridades universitarias, emprendedores, Cámaras Empresariales y gremiales, investigadores y especialistas en los tema tratados, periodistas e invitados especiales.

Entre el 8 y 9 de Noviembre, se debatirá el tema » Neuroderechos» con la participación de las Universidades Nacionales de Mendoza, San Andrés, Morón La Matanza, Rosario, Torcuato Di Tella, Católica Argentina, la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales (UCES), y la universidad Nacional de Chile.

Finalmente 13 universidades debatirán «el Ordenamiento Ambiental del Territorio» con alumnos y docentes de las universidades nacionales de Villa María, de Entre Ríos, Tucumán, Comahue, Lanús, la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), Católica de Córdoba, del Congreso de Mendoza, del Pacífico del Perú, Abierta Interamericana, Católica de La Plata y la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UNMED).

Recordemos que «Cambio de Roles» fue una actividad realizada por primera vez el 8 de junio del 2018 en las dependencias del Congreso Nacional donde se trabajó un proyecto sobre la regulación de drones. El 6 y 7 de junio de 2019 se realizó la segunda edición en la que participaron más de 200 estudiantes de 9 universidades nacionales de todo el país para finalmente aprobar por unanimidad el proyecto que regula el uso de las criptomonedas.

Participaron de los debates, el actual diputado de la Nación por la Ciudad de Buenos Aires, José Luis Patiño, la diputada por la provincia de Buenos Aires, Silvina Lospenatto, la senadora de la Nación por CABA, Guadalupe Tagliaferri y los diputadas y diputados (MC), Alicia Besada, Cristina Guevara, María del Cármen Alarcón, Fernanda Bendinelli, Néstor Perl, Rafael Pascual, y la senadora (MC) Mabel Müller. También autoridades y coordinadores del Círculo de Legisladores de la Nación Argentina y del Instituto de Estudios Estratégicos y de Relaciones Internacionales (IEERI), además de su director general, Marcelo Muscillo.