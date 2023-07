Campaña Caliente: Moreno dice que “Buenos Aires tiene cura”

El ex Secretario de Comercio y Candidato a Presidente Guillermo Moreno presentó oficialmente en compañía del Secretario general del gremio de trabajadores de ANSES, Leo Fabre, al sacerdote católico Eduardo Graham, como aspirante a gobernar la Ciudad de Buenos Aires.

En un marco netamente peronista llevado a cabo en APOPS, donde el Secretario general acompaña a Moreno como Candidato a Vicepresidente, el espacio Principios y Valores colmó de militantes el auditorio para apoyar la candidatura del Padre Graham y su incursión en la política.

Luego de agradecer al Arzobispo primado de la Argentina Jorge García Cuerva por haberle dado la dispensa para presentarse a un cargo electivo, el cura Graham llamó a los porteños a repensar Buenos Aires desde los barrios hacia arriba.

“Necesitamos una política solidaria como siempre propuso la doctrina peronista, para con los chicos que están en la calle, las familias sin techo y el flagelo del paco en nuestros jóvenes”, expresó el sacerdote.

Para ello prometió que de acceder al gobierno capitalino, implementará el “Ministerio de la Comunidad”, que será el encargado de contener todas las necesidades sociales de los vecinos.

Al respecto, Moreno adelantó que “cuando sea ungido presidente, el 10 de diciembre irán a hacer la primera acción de gobierno en Nordelta, donde está la cuna de los traficantes de drogas y paralelamente a ello, el sacerdote Graham implementará su tarea para poner los recursos comunitarios al servicio de la recuperación y el sostén de la abstinencia de los jóvenes adictos”.

Por otro lado, Fabré se refirió al candidato del oficialismo Sergio Massa con dureza y advirtió que “cuando luchamos por la recuperación de las jubilaciones que se habían robado las AFJP, el presidente Kirchner tuvo que echarlo del ANSES porque se oponía a devolverle la plata a los jubilados”.

En ese sentido, lamentó a su entender que “usurpen el peronismo para llevar a cabo los intereses de la Embajada de los Estados Unidos y el FMI, contra las necesidades del pueblo argentino”.

Vale destacar que Graham es licenciado en Teología por la Universidad Católica de Argentina (UCA), párroco de la parroquia San Pedro Telmo, profesor universitario y director de teatro.

“Fue una propuesta inesperada que me hizo Guillermo Moreno. Yo suelo acompañar, estar cerca de los que me piden, estar cerca de quienes realizan las tareas de las actividades comunitarias y políticas, y la verdad que Guillermo me planteó esto hace mucho”, contó Graham.

Entre los presentes también se encontraban referentes políticos como Pimpi Colombo, Luis Delía y Alberto Samid, junto con dirigentes de distintos sindicatos que apoyan la propuesta de “Principios y Valores”.