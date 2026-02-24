Cierre de FATE: hubo despidos en su proveedora Tex Fabric y peligran otras

La empresa Tex Fabric está ubicada en Luján. Hace unas semanas despidió empleados y hay temor por el impacto que podría generar el cierre de Fate.

La crisis de la fábrica de neumáticos Fate parece ser la punta de un iceberg de dimensiones todavía inciertas. Es que todavía no queda claro la magnitud del impacto en el empleo indirecto y en toda su cadena de proveedores.

Mientras todavía se negocia con la conciliación obligatoria la continuidad de la planta en debate y el retorno de sus 920 empleados a sus puestos de trabajo, pero en terreno incierto, empiezan las réplicas en otras plantas.

Los despidos

Según explicaron en Radio Ciudad de Lujan, la firma Tex Fabric con planta en esa ciudad, proveedora de tejidos industriales para varias empresas, entre ellas Fate, encara un sostenido proceso de recorte de personal.

A fines de enero se conoció el despido de cinco trabajadores en la empresa ubicada en Pascual Simone al 400 y crece la incertidumbre porque se rumorea que la decisión de reducir personal se podría replicar a fines de febrero.

Tex Fabric S.A. es una empresa 100% Argentina que produce tejidos industriales técnicos para el posterior procesamiento en la industria del PVC y del Caucho. Cómo también mezclas de compuestos de caucho.

Con información de agencia Infogremiales