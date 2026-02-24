Gobierno Vs Intendentes: habilitan una web para denunciar las tasas municipales

El Ejecutivo sumó un mecanismo en el portal de Jefatura de Gabinete para que los ciudadanos reporten tributos locales que consideren irregulares o excesivos. La medida profundiza la tensión con los jefes comunales, que acusan al Gobierno de desfinanciar los distritos.

El Gobierno nacional habilitó una nueva herramienta en el sitio oficial de la Jefatura de Gabinete para que los vecinos de todo el país puedan denunciar las tasas municipales que consideren abusivas o irregulares. La decisión, anunciada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de su cuenta de X, busca «fortalecer la transparencia fiscal» y se enmarca en un conflicto que lleva casi un año con intendentes, especialmente de la provincia de Buenos Aires, por la carga tributaria local.

El nuevo mecanismo se integra al portal Transparencia Tributaria Municipal, lanzado en diciembre pasado por el Ministerio de Economía, que expone públicamente las tasas que aplica cada comuna, su valor, los sectores alcanzados y las diferencias entre jurisdicciones. La plataforma distingue, por ejemplo, la tasa vial y la tasa sobre entidades financieras, y detalla en qué actividades y empresas impactan los tributos locales. Ahora, cualquier persona podrá acceder a esa información y, además, reportar situaciones que considere fuera de lo razonable.

«Que nadie se quede con lo que es tuyo»

El anuncio de Adorni llegó con un mensaje contundente. «Además de consultar las tasas que te cobra tu municipio, ahora vas a poder reportarlas. Que nadie se quede con lo que es tuyo», escribió el funcionario en su cuenta de X, en un posteo que rápidamente generó repercusiones y reavivó la polémica con los jefes comunales.

El ministro coordinador ya había anticipado la tensión a principios de año, cuando cuestionó a los intendentes por las subas de tasas. «Estuve charlando con un empresario pyme. En 2025 le aumentaron la tasa municipal a tal punto que casi lo funden. Fue a pedir la exención al municipio porque claramente no podía seguir operando con ese nivel de tasa», relató entonces Adorni, marcando el eje del discurso oficial contra lo que consideran una presión fiscal desmedida desde los gobiernos locales.

El antecedente de la tasa de Pilar y el cruce con Mayra Mendoza

El conflicto tiene como antecedente directo el aumento de la Tasa de Protección Ambiental en el municipio de Pilar, bajo la gestión del intendente Federico Achával, una suba que fue objetada por el Gobierno nacional. En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, también cuestionó la aplicación de tasas sobre hipermercados en Lanús, donde el jefe comunal Julián Álvarez salió al cruce argumentando que los municipios atraviesan «un desfinanciamiento feroz» por los recortes de fondos nacionales.

Meses atrás, Caputo había ido más allá y recomendó «no comprar en supermercados del distrito» de Pilar, al considerar irresponsable la imposición de determinadas tasas. En esa línea, el Ministerio de Economía difundió un detalle de las diferencias en gravámenes entre comunas: mientras en San Vicente, La Plata, José C. Paz, Ensenada y Berisso la tasa sobre ingresos brutos para industrias es del 1%, en Presidente Perón es del 0,2% y en Ituzaingó del 0,5%.

La respuesta más dura llegó desde Quilmes. La intendenta en uso de licencia y legisladora bonaerense de La Cámpora, Mayra Mendoza, cruzó a Adorni con dureza. «Caradura», lo tildó, y le recriminó: «Ustedes se están quedando con la de la gente de trabajo, mes a mes sube la inflación y cae el salario. La clase media cada día más pobre». En un hilo en X, Mendoza profundizó las críticas: «Quieren hacer con los municipios lo mismo que hicieron con el país, las provincias y con las familias, hundirnos en recaudación para endeudarnos. Vinieron a destruir todo y sí están haciendo mucho daño, pero no van a poder arrasar con todo porque acá hay un pueblo que no se resigna a vivir bajo su crueldad».

El malestar en el interior y los productores rurales

El conflicto no se limita al conurbano bonaerense. En las últimas semanas, productores rurales de Chacabuco denunciaron un incremento de entre el 70% y el 100% en la tasa vial prevista para 2026, con casos en los que el tributo por parcela pasó de 15.424 pesos a 34.638 pesos. A ese aumento se sumó la implementación de una «tasa de salud» en el distrito, lo que elevó la presión tributaria sobre propietarios de tierras rurales y profundizó el reclamo por el estado de los caminos y por la incorporación de nuevos empleados municipales. Según los productores, esos factores no justifican el alza de los gravámenes.

La nueva herramienta web, disponible en argentina.gob.ar/jefatura/tasas-municipales, permite a los ciudadanos acceder a información detallada sobre los tributos locales y efectuar reportes. El Gobierno nacional apuesta a que esa exposición pública opere como un límite a lo que considera abusos de los intendentes. Los jefes comunales, en cambio, insisten en que la quita de fondos nacionales los obliga a recurrir a sus propias fuentes de recaudación para mantener los servicios básicos. La brecha, por ahora, parece imposible de cerrar.