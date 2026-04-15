Claudio Vidal expuso en Canadá las oportunidades de inversión en la provincia de Santa Cruz

El gobernador Claudio Vidal encabezó una presentación institucional en la Casa de Gobierno de Alberta, en Canadá, donde expuso ante funcionarios y empresarios del sector energético y minero el potencial productivo de Santa Cruz.

Durante su intervención, Vidal remarcó la importancia de estos espacios internacionales para posicionar a la provincia: “Este tipo de encuentros son fundamentales, porque es donde se generan oportunidades reales y se construye confianza».

«Venimos a mostrar en primera persona hacia dónde queremos ir como provincia productiva”, puntualizó.

En ese marco, destacó el rol estratégico de Santa Cruz en la matriz productiva nacional, especialmente en minería y energía: “Hoy Santa Cruz genera cerca del 50% de las exportaciones de oro y plata del país, y todavía tenemos un enorme potencial por desarrollar”.

«Nuevas licitaciones»

Asimismo, el mandatario provincial hizo hincapié en el desarrollo energético y en las perspectivas a futuro: “Tenemos más de 80 años de historia en la actividad y una oportunidad concreta con Palermo Aike. No es una expectativa, es una realidad que puede abastecer de energía a la Argentina y a la región durante décadas”.

Claudio Vidal en la Casa de Gobierno de Alberta. (Foto: Prensa Santa Cruz)

El gobernador también subrayó que la competitividad de la provincia no se limita a sus recursos naturales: “No se trata solo de lo que tenemos en el subsuelo. Tenemos una sociedad que apuesta al trabajo, mano de obra calificada, infraestructura, energía disponible y capacidad logística para acompañar cualquier proyecto productivo”.

En relación a las políticas impulsadas por su gestión, Vidal señaló que ya se están tomando medidas concretas para facilitar la llegada de inversiones: “Bajamos regalías, generamos condiciones y en los próximos meses vamos a avanzar con nuevas licitaciones de áreas”.

«Proyección hacia los principales mercados del mundo»

Además, mencionó el desarrollo de infraestructura estratégica para acompañar el crecimiento productivo, como el proyecto de parque industrial en la zona de La Esperanza, pensado para ofrecer servicios y condiciones adecuadas a nuevos emprendimientos.

Finalmente, puso en valor la ubicación geográfica de Santa Cruz y su proyección internacional: “Tenemos una ubicación estratégica, con salida al Atlántico y conexión al Pacífico, lo que nos permite proyectarnos hacia los principales mercados del mundo y facilitar la logística para cualquier desarrollo”.

“Estamos recorriendo el mundo para atraer inversiones, pero con un objetivo muy claro: que ese crecimiento se transforme en trabajo y desarrollo para los santacruceños”, concluyó.

La agenda en Canadá forma parte de una estrategia del Gobierno Provincial orientada a posicionar a Santa Cruz como un destino confiable para la inversión productiva, con recursos, infraestructura y decisiones políticas concretas para impulsar el crecimiento económico.