Patricia Bullrich a empresarios: «Armen sindicatos de empresa y contraten con descuento del -70%»
La senadora libertaria les pidió a los empresarios: «¡Animensé!» y confirmó que los gremios por empresa no responden a los trabajadores, sino a los empresarios.
Patricia Bullrich Habló de las contrataciones de empleados y les sugirió a los empresarios: «¡Animensé a contratar trabajadores que ahora tienen un 70% de descuento!».
En otro de los pedidos del Gobierno a los empresarios para que inviertan en el país, la senadora libertaria pasó por el evento de AmCham y dejó varios comentarios respecto de la Reforma Laboral que promovió la propia gestión: «A todas las leyes ustedes las tienen que convertir en realidad. La modernización laboral ahora está en manos de las empresas».
Y sugirió: «Armen sindicatos por empresa. Animensé a contratar trabajadores que tiene un 70% de descuento».
«Saquen los dólares»
El discurso de la senadora confirmó la sospecha que circulaba desde el inicio de la presentación de la Reforma Laboral: los sindicatos por empresa suelen responder más a los empresarios de las propias empresas para darles más discrecionalidad que a los trabajadores: «Animensé a armar lo que es muy importante que es el Fondo de Asistencia Laboral. Háganse dueños de las leyes», remarcó Bullrich.
Y cerró «Inocencia fiscal. Saquen los dólares de los colchones, de las cajas fuertes e inviertan que la Argentina hoy tiene estabilidad».
Con información de agencia Infogremiales