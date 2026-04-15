Patricia Bullrich a empresarios: «Armen sindicatos de empresa y contraten con descuento del -70%»

La senadora libertaria les pidió a los empresarios: «¡Animensé!» y confirmó que los gremios por empresa no responden a los trabajadores, sino a los empresarios.

Patricia Bullrich Habló de las contrataciones de empleados y les sugirió a los empresarios: «¡Animensé a contratar trabajadores que ahora tienen un 70% de descuento!».

En otro de los pedidos del Gobierno a los empresarios para que inviertan en el país, la senadora libertaria pasó por el evento de AmCham y dejó varios comentarios respecto de la Reforma Laboral que promovió la propia gestión: «A todas las leyes ustedes las tienen que convertir en realidad. La modernización laboral ahora está en manos de las empresas».

Y sugirió: «Armen sindicatos por empresa. Animensé a contratar trabajadores que tiene un 70% de descuento».

La modernización laboral ahora está en manos de las empresas: inviertan, contraten, usen los planes y beneficios.



Conviertan en realidad las leyes que sacamos.



Participación en la edición anual de la Cámara de Comercio de los EEUU (AmCham). pic.twitter.com/AzjvBWlpcs — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 14, 2026

«Saquen los dólares»

El discurso de la senadora confirmó la sospecha que circulaba desde el inicio de la presentación de la Reforma Laboral: los sindicatos por empresa suelen responder más a los empresarios de las propias empresas para darles más discrecionalidad que a los trabajadores: «Animensé a armar lo que es muy importante que es el Fondo de Asistencia Laboral. Háganse dueños de las leyes», remarcó Bullrich.

Y cerró «Inocencia fiscal. Saquen los dólares de los colchones, de las cajas fuertes e inviertan que la Argentina hoy tiene estabilidad».

Con información de agencia Infogremiales