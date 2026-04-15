ECONOMÍA 

Patricia Bullrich a empresarios: «Armen sindicatos de empresa y contraten con descuento del -70%»

Patricia Bullrich en Amcham.

Patricia Bullrich en Amcham.

Redacción 4SEMANAS 0 Comment , ,

La senadora libertaria les pidió a los empresarios: «¡Animensé!» y confirmó que los gremios por empresa no responden a los trabajadores, sino a los empresarios.

Patricia Bullrich Habló de las contrataciones de empleados y les sugirió a los empresarios: «¡Animensé a contratar trabajadores que ahora tienen un 70% de descuento!».

En otro de los pedidos del Gobierno a los empresarios para que inviertan en el país, la senadora libertaria pasó por el evento de AmCham y dejó varios comentarios respecto de la Reforma Laboral que promovió la propia gestión: «A todas las leyes ustedes las tienen que convertir en realidad. La modernización laboral ahora está en manos de las empresas».

Y sugirió: «Armen sindicatos por empresa. Animensé a contratar trabajadores que tiene un 70% de descuento».

«Saquen los dólares»

El discurso de la senadora confirmó la sospecha que circulaba desde el inicio de la presentación de la Reforma Laboral: los sindicatos por empresa suelen responder más a los empresarios de las propias empresas para darles más discrecionalidad que a los trabajadores: «Animensé a armar lo que es muy importante que es el Fondo de Asistencia Laboral. Háganse dueños de las leyes», remarcó Bullrich.

Y cerró «Inocencia fiscal. Saquen los dólares de los colchones, de las cajas fuertes e inviertan que la Argentina hoy tiene estabilidad».

Con información de agencia Infogremiales

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.