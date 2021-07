Con tono electoral, Cristina habló de L-Gante, Wos y Trueno

La vicepresidenta Cristina Fernández participó en la provincia de Buenos Aires junto al gobernador Axel Kicillof y el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, de un acto de entrega de 10 mil netbooks a estudiantes en el marco del plan “Conectar Igualdad Lomas”. Aprovechó la ocasión para pronunciar un discurso de neto corte electoral con mención a tres traperos, en lo que se interpretó como un guiño a los más jóvenes.

Cristina volvió a defender su presidencia y mencionó que “Teníamos el mejor salario mínimo vital y móvil en dólares de toda América Latina. Estábamos en un país donde tomábamos las decisiones económicas con autonomía”, destacó la ex mandataria y subrayó que el país había logrado “no deberle un solo dólar” al FMI.

“Le debemos 45 mil millones de dólares y no construimos ninguna planta depuradora, no le prestamos a ningún empresario, no mejoramos los salarios de los docentes universitarios ni compramos 5 millones de computadoras”, añadió.

“Hoy estamos en condiciones de poder sopesar las políticas que nos han dado resultado. Creo que en el año 2015 éramos más felices que lo que vino después”, sostuvo, apelando al concepto de la ‘felicidad’ ya utilizado por el kirchnerismo durante el gobierno de Mauricio Macri.

Tras calificarlo como un “crédito casi criminal de 45 mil millones de dólares”, agregó: “Queremos escuchar a los que la contrajeron, para saber cómo pagar esto sin someter una vez más al hambre y al escarnio al pueblo argentino”.

“Cuando esta pandemia termine los poderosos van a ser más poderosos, los ricos más ricos y los pobres más pobres, por eso tenemos, por representación histórica, que abordar este debate con todos los argentinos piensen como piensen y estén donde estén”, subrayó la ex mandataria.

Por otro lado, Cristina hizo mención a tres jóvenes músicos argentinos con millones de seguidores en las redes sociales.

Se trata de L-Gante, un cantante de cumbia, y de Wos y Trueno, dos referentes del mundo del trap. Entre los tres suman casi 15 millones de seguidores en Instagram, una de las redes sociales más utilizadas por los jóvenes.

La vicepresidenta elogió el programa Conectar Igualdad y destacó que la provisión de computadoras permite contar “con más materia gris” a nivel nacional.

“O también permite que descubran sus cualidades artísticas. Leí la intervención en un medio extranjero con Elegante (L-Gante), un rapero. Con Conectar Igualdad y un microfonito de mil pesos, hizo un tema que tiene 176 millones de reproducciones en Youtube”, recalcó la ex presidenta.

Se refería a Ángel Valenzuela, de 21 años y más de 2 millones de seguidores, quien se dedica a la cumbia y el trap.

L-Gante, oriundo de General Rodríguez, reveló que hizo su primer hit con una computadora de Conectar Igualdad. “Yo grabé con un micrófono de mil pesos y una computadora del Gobierno”, afirmó el joven músico.

Cristina también habló de Valentín Oliva, artísticamente conocido como Wos, que tiene 23 años y 6 millones de seguidores en Instagram y, según relató, el músico le dedicó un rap tiempo atrás.

“También está Trueno, aunque yo de los raperos solo conozco a Wos, que una vez me hizo un rap en el Senado. No era vicepresidenta y no imaginábamos volver adonde estaba. Así que tiene un mérito”, destacó.

Al hablar de Trueno se refirió a Mateo Palacios Corazzina, de 19 años y 6 millones de seguidores.