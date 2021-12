Confianza Pública en Juntos buscan volver al gobierno bonaerense en 2023

Más de un centenar de dirigentes y referentes del partido Confianza Pública de la provincia de Buenos Aires se reunieron este miércoles en Vicente López para realizar un balance de las elecciones legislativas de este año, ratificar su integración en Juntos y debatir propuestas para ampliar la coalición opositora, con el objetivo de recuperar el gobierno nacional y provincial en 2023.

«La Provincia necesita recuperar el camino del apoyo a los trabajadores, a las pequeñas y medianas empresas, a los emprendedores y el cuidado de los más necesitados. Volver a poner en la agenda los problemas reales de la gente: planificar obras que se inicien y terminen, un programa claro para la mejora educativa, más seguridad, tecnología y equipamiento para combatir el delito y una gestión transparente que asegure que los recursos llegarán a quienes estaban destinados. Estos fueron los ejes de la gestión de Juntos por el Cambio entre 2015 y 2019 y que debemos retomar para que los bonaerenses puedan volver a sentir esperanza en su futuro, señalaron lo dirigentes durante el plenario.

El espacio, que conducen la diputada nacional Graciela Ocaña a nivel nacional y Adrián Pérez, a nivel distrital, emitió además duras críticas a la gestión del mandatario Axel Kicillof: «La pandemia no es excusa para el desgobierno, para condenar a una sociedad a la falta de futuro», señalaron en un documento. Graciela Ocaña, referente nacional de Confianza Pública señaló la importancia de seguir creciendo y trabajando por los bonaerenses y por todos los argentinos: «En el espacio que integramos con Juntos nos propusimos el desafío de reconquistar la Provincia y así lo marcaron las urnas en este primer paso. Vamos a seguir trabajando desde el Congreso y desde los concejos deliberantes de cara al 2023 para devolverle a los ciudadanos el bienestar que han perdido. Con el eje en la transparencia, la institucionalidad pero sobre todas las cosas con la agenda de la gente, dejando de lado los privilegios de unos pocos y fortaleciendo al ciudadano común. Ese es nuestro compromiso»

Por su parte, Adrián Pérez, presidente de Confianza Pública en la provincia de Buenos Aires, destacó: «En muy poco tiempo logramos construir un partido, con representación en todo el territorio bonaerense. Vamos a seguir recorriendo toda la Provincia, llevando un mensaje claro: de esta situación se sale con gestión y transparencia, poniendo primero el interés de los ciudadanos, cuidando los recursos de todos y cumpliendo con las responsabilidades que a cada uno nos caben. Juntos es la alternativa a un Gobierno provincial que no encuentra el rumbo, que solo atina a echar culpas a los demás y se desentiende de los problemas de la gente. Necesitamos consolidar y ampliar nuestra propuesta para 2023 y volver a gobernar con más fuerza».

Del congreso partidario, participaron el presidente de PRO de la provincia de Buenos Aires, Jorge Macri, el vicepresidente de CCARI PBA, Andrés Di Leo y la vicepresidenta del Comité Nacional de la UCR, Alejandra Lordén, además de dirigentes y referentes de las localidades de Azul, 25 de Mayo, Baradero, 3 de Febrero, Capitán Sarmiento, Vicente López, Suipacha, Mar del Plata, Lomas de Zamora, Avellaneda, Berazategui, Quilmes, Bahía Blanca, La Matanza, José C. Paz, San Isidro, Pilar, Luján, Hurlingham, Malvinas Argentinas, Moreno, Tigre, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Plata, Lanús y Florencio Varela.

Declaración del II Plenario de Confianza Pública Provincia de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires atraviesa una de las peores crisis de su historia y no vamos a ser testigos pasivos de un deterioro irreversible. Hoy, en las zonas más pobladas de nuestro distrito, más del 70% de los menores vive en la pobreza y millones quedaron marginados de la escuela, por la decisión del gobernador Kicillof de cerrar las aulas durante más de un año y medio.

Entre los adultos la situación no es mejor: el desempleo y la inseguridad avanzan, nuestros jubilados apenas subsisten con salarios por debajo de la línea de la pobreza y la inflación hace estragos en todos los sectores sociales. La clase media y media alta ya no llega a fin de mes y reduce todos los días su capacidad de consumo. Nuestros hijos pierden la esperanza y buscan dónde emigrar. La pandemia no es excusa para el desgobierno, para condenar a una sociedad a la falta de futuro. Frente a este estado de cosas, el pueblo bonaerense se expresó dándole una victoria contundente a Juntos en las elecciones de noviembre.

Confianza Pública trabaja dentro de Juntos, para aportar militancia, territorio, referentes y dirigentes locales, provinciales y nacionales que han demostrado consistencia con los valores que propone el espacio. Apostamos por la unidad de los que queremos un futuro con educación, salud, trabajo e inclusión sin corrupción. El desafío es enorme. Sabemos que cada uno por su lado no va a poder lograrlo. Necesitamos de la generosidad de todos. Estamos para construir.