Confirman paro de colectivos este viernes pero denuncian lockout patronal en la previa

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó el paro de colectivos de este viernes, pero denuncian que este jueves no funcionaban varias líneas por un lockout patronal.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó el paro nacional de 24 horas para este viernes 7 de julio en los servicios de corta y media distancia en demanda del cumplimiento patronal de las escalas salariales determinadas por una resolución conjunta de Trabajo y Transporte.

Pero este jueves varias líneas de colectivos no prestaban servicios perjudicando a miles de usuarios y se apuntó a que el Grupo Dota inició un lockout patronal sin previo aviso.

«Incumplimientos»

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) dijo este jueves a la noche que las empresas «incumplen el pago del aumento salarial resuelto y acordado para corta y media distancia» y agregaron: «Se verificaron los incumplimientos en empresas del AMBA, La Plata, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa y Tucumán, donde habrá paro.

«La UTA no permitirá a los grupos monopólicos que presionen al Gobierno nacional para obtener beneficios«, dijo la entidad en referencia al lockout empresario.

«Lockout patronal»

Fuentes oficiales dijeron que el cese anticipado de Dota fue «un lockout patronal» y ratificaron que a las empresas «se les depositó en las últimas horas» el dinero reclamado como compensaciones y para hacer frente a los aumentos salariales pactados recientemente, pero algunas «están abonando los sueldos al valor anterior y están al límite de la defraudación».

Las fuentes oficiales citadas por la agencia Télam dijeron que «hay empresas que pagan y otras que no pagan» los aumentos correspondientes y admitieron que hay disparidad en ese sentido.

Tampoco descartaron que sea una forma de «presión» de las compañías que podrían pretender «una nueva estructura de costos y más margen de ganancias» de manera inmediata y destacaron que recientemente hubo un aumento de valor de los pasajes.

«Solo el monopolio Dota lanzó desde las 16 de hoy un adelanto de la medida de fuerza, que es absolutamente patrocinada por ese sector patronal», dijo a Télam el secretario de Prensa de la UTA, Mario Calegari, quien añadió que la protesta comenzará a la medianoche en todas las empresas que incumplan el incremento salarial.

«Monto suficiente»

El secretario general del gremio, Roberto Fernández, ratificó la huelga, en tanto el Ministerio de Transporte confirmó que esta semana abonó un monto suficiente para que las compañías paguen los incrementos salariales, según las fuentes oficiales.

«En la empresa que no pague lo que se acordó, no se trabajará y no habrá servicios desde la medianoche», afirmó hoy Fernández a Télam, pero las cinco cámaras del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) respondieron a través de un comunicado difundido a través de las redes sociales que las escalas de haberes dispuestas por esa resolución conjunta «no están homologadas, son ilegítimas y carecen de validez jurídica».

Fuentes de la cartera laboral indicaron que en caso de iniciarse la huelga nacional no será posible dictar una nueva conciliación obligatoria, según lo estipula la Ley 14.786, ya que ese instrumento fue aplicado por «su plazo máximo».

¿Pagó o no pagó?

Según las fuentes gremiales, no todas las empresas del AMBA abonarán el incremento dispuesto por Trabajo y Transporte a partir de que la cartera que encabeza el ministro Diego Giuliano «no pagó la totalidad del dinero al que en su momento se comprometió».

Sin embargo, las fuentes de ese ministerio señalaron hoy que ya abonó el 65 por ciento del monto convenido, lo que de forma holgada cubre «los costos laborales».

A través de la cuenta de Twitter de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aeta), se aseguró que «la UTA reclama la aplicación de aumentos salariales dispuestos por esa resolución conjunta, pero no tiene validez jurídica, ya que la imposición de la mejora no se obtuvo a partir de un acuerdo entre gremio y cámaras».

El documento también fue rubricado por las Cámaras Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (Ceap); Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba); del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba); de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (Ceutupba) y Aaeta.

Las empresas advirtieron que las compensaciones que reciben del Estado, a excepción de los costos salariales, están calculadas «a precios de diciembre último», y exigieron «el cumplimiento de las obligaciones de Transporte y legalidad para realizar la mejora».

Las cinco cámaras respondieron que las escalas salariales dispuestas por los ministerios de Transporte y de Trabajo de la Nación «no están homologadas y son ilegítimas».

«La UTA reclama se aplique en la liquidación de salarios incrementos dispuestos por una resolución conjunta (de ambos ministerios) que no tiene validez jurídica, dado que se impone un aumento salarial sin acuerdo del gremio y de las cámaras del sector», añadieron.

Con información de agencia Télam