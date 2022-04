Consejo de la Magistratura: el Senado aprobó la reforma pedida por la Corte

La iniciativa del oficialismo contó con 37 votos favorables contra 33 votos negativos.

Al inicio de la sesión especial que presidió la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se aprobó por unanimidad el decreto que denomina “Sala Malvinas Argentinas” al salón de recepción del Edificio Alfredo Palacios, anexo del Senado.

Posteriormente se realizaron diversos homenajes. En primer término la senadora por Neuquén, Silvia Sapag (Frente de Todos), honró “a las 30 mil víctimas de la dictadura asesina”. La senadora por San Juan, Cristina López Valverde (San Juan-Frente de Todos), recordó al pianista y ex embajador ante la UNESCO Miguel Ángel Estrella.

El miembro informante por el oficialismo fue el senador por Jujuy Guillermo Snopek (Frente de Todos). Recordó que “el Consejo de la Magistratura es el que designa a los jueces y ve la conducta de los mismos”. Brindó detalles del fallo que emitió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que se otorga un plazo de 120 días, que vence el próximo 15 de abril, para que el Congreso trate la modificación del cuerpo de Justicia.

Snopek destacó el trabajo que hicieron puntualmente los legisladores así como las intervenciones que se escucharon en el plenario de comisiones “para que no haya un vacío legal” en torno al Consejo de la Magistratura.

“Insisto en que tengamos ley, que no dejemos paralizada la Justicia, que cumplamos con nuestra obligación de legislar”, afirmó el senador jujeño que reconoció que la que estaba en debate “como toda ley, siempre es perfectible, mejorable”.

Subrayó que “tenemos que llegar a la conclusión de buscar los mecanismos de consenso” y apuntó a que en la actualidad “la sociedad hoy dice que la justicia está peor vista que nosotros”, la clase política.

A continuación, la senadora por Tucumán, Beatriz Avila (Juntos por el Cambio), dijo que “el tema que nos convoca es extremadamente importante porque estamos hablando de la independencia del Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura es central”.

Puntualizó que se debe reformar la conformación del Consejo “para recuperar el equilibrio, para que no haya un poder hegemónico por sobre los demás, para imponer decisiones relevantes o paralizar al Consejo de la Magistratura”. Destacó que “ahí radican las diferencias entre los dictámenes” presentados por el oficialismo y por la oposición.

“El del oficialismo no garantiza este equilibrio y el que presentamos nosotros lo garantiza ya que se basa en la presencia de un representante de la Corte Suprema y ésta es la diferencia, éste es el verdadero debate”, manifestó.

Finalizó diciendo que “si la Corte no está representada, este proyecto va a volver a estar jaqueado con planteos judiciales de inconstitucionalidad”.

En los debates de cierre de la sesión, el senador por Río Negro, Alberto Weretilnek (Juntos Somos Río Negro), destacó que “debemos reconocer que la única diferencia entre el proyecto del oficialismo y el de la oposición es sí la Corte Suprema debe integrar o no integrar el Consejo de la Magistratura”. También destacó que “la presencia o no de la Corte en este instituto es una discusión política meramente interpretativa”. Resaltó que “finalmente no es importante si la Corte está o no está en el Consejo, sino que se reivindique el espíritu del constitucionalista”. En ese punto resaltó que el proyecto del oficialismo “da mayor participación al federalismo”.

En el cierre de la bancada opositora, el senador por Mendoza, Alfredo Cornejo (Interbloque Juntos por el Cambio), inició su exposición reconociendo que “el funcionamiento del Poder Judicial está sumamente cuestionado, como están cuestionados todos los poderes del Estado y cómo no estarlo si en 40 años de democracia los argentinos tienen peor calidad de vida. Y esto no es atribuible a la democracia sino a las malas administraciones políticas y al mal funcionamiento del Estado”.

“El senador por Mendoza destacó que “somos los miembros de la política los principales responsables. El oficialismo ni siquiera ha intentado llegar a un acuerdo con nosotros, cuando estábamos dispuestos. El oficialismo trata de imponer condiciones”.

También afirmó que “con esta ley que están defendiendo, desde el 2011 a esta parte, se ha destituido a un solo juez. Si es cierto que la justicia funciona mal y es cierto que funciona mal, deberían haber sido muchos los jueces destituidos”.

Finalizando dijo que “muchas veces engordamos a los jueces por la judicialización de nuevos derechos que, la política, a veces consagra demagógicamente sin tener los recursos necesarios para hacerlos reales”.

En el cierre del debate, la senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) señaló que «este Congreso está respondiendo a ese fallo político y judicial de una manera democrática y con responsabilidad institucional. No hay que legislar solo para la coyuntura porque nosotros nos vamos, pero las instituciones quedan».

Anteriormente había cuestionado algunas manifestaciones anteriores destacando que «hay senadores que se los ve más en sets de TV que trabajando acá en la Cámara. Ahí los escuché decir que la sociedad no tiene interés en esto. Es cierto. Me gustaría estar tratando el fondo para pagarle al FMI y sacarnos la deuda que pesa sobre los argentinos».