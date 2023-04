Crimen del colectivero: Del Plá presentó un proyecto de seguridad para choferes y no se trató

La diputada nacional Romina Del Plá presentó un proyecto de Ley de Seguridad Laboral para los choferes elaborado y presentado por primera vez por el Bloque del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad en el 2018.

Romina Del Plá señaló que: “El asesinato de Pedro Daniel Barrientos es el resultado del fracaso de toda la política de seguridad del gobierno de Axel Kicillof y de Sergio Berni. En 2018, frente al asesinato del chofer Leandro Miguel Alcaraz de la Línea 620, desde el Bloque del Partido Obrero en el Frente de izquierda y de Trabajadores- Unidad presentamos un proyecto de ley de Seguridad Laboral que atendía todos los reclamos de seguridad de los choferes, y que fue ignorado por todos los bloques del oficialismo y oposición. Se siguen sumando choferes asesinados, y la única respuesta es la represión hacia los trabajadores, víctimas de la inseguridad”.

Respecto del proyecto presentado, la diputada declaró que: “Con el proyecto planteamos que cada micro cuente con una cabina de blindaje, aislante, que proteja al chofer y lo separe de cualquier contacto físico directo y que no haya ningún colectivo sin personal de seguridad bajo convenio UTA por la noche. Todas estas herramientas tienen que estar cargo de las empresas, para que no haya nuevos tarifazos para los usuarios. También planteamos la creación de Comités de Control Obrero de la Seguridad Laboral (CCOSL) dirigido por los trabajadores que supervisen la seguridad de los choferes. La única respuesta no puede ser la represión hacia los trabajadores. Acompañamos al reclamo de los choferes y exigimos justicia por Pedro Daniel Barrientos, basta de muertes obreras. Berni se tiene que ir”