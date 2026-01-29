Crisis en el sistema de Riesgos de Trabajo: aumentaron los juicios pese a la caída de los accidentes.

El sistema de Riesgos de Trabajo que fue creado para prevenir accidentes y brindar respuestas rápidas, integrales y de calidad ante la producción de un siniestro laboral, enfrenta actualmente una doble paradoja:

Paradoja 1. Bajan los accidentes (-55%) y los fallecimientos en el ámbito laboral (-80%), y la judicialidad no para de crecer.

Esto sin perjuicio de indicadores que consolidan mejoras objetivas en prevención: 19.000 vidas salvadas y 4,7 millones de accidentes evitados y cobertura (integral y oportuna), los juicios no paran de crecer: aumentaron 200% desde 2020 y en el último año batieron el récord histórico con 134.141 demandas.

Paradoja 2. Argentina tiene mayor cobertura que los sistemas de Chile y de España e índices de siniestralidad comparables, pero la judicialidad en Argentina es 23 veces la de España y 16 veces la de Chile.

Cada 10.000 trabajadores, en Chile se presentan 5,8 demandas, en España 8,5, mientras que en la Argentina 132,8.

A la enorme cantidad de juicios laborales por riesgos del trabajo, se suma otro tanto de juicios laborales por las demás causas como despidos, diferencias salariales y demás cuestiones del derecho individual.

El stock de juicios laborales por Riesgos de Trabajo ascendió en setiembre a 317.848, a pesar de que las ART cerraron 70.000 causas judiciales.

Incluso se quebró la estacionalidad: en diciembre ingresaron más juicios que en noviembre, algo que solo había ocurrido hace casi diez años, en vísperas de la reforma que se aprobó en 2017.

La crisis, según las ART, se explica por el incumplimiento del Poder Judicial en la conformación de los Cuerpos Médicos Forenses, tal como lo estableció la Ley 27.348 en febrero de 2017.

Sin esa figura, los peritos externos, sin control ni supervisión peritan incapacidades incumpliendo los parámetros del sistema y apartándose de los dictámenes oficiales de las Comisiones Médicas dependientes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Pericias que luego son convalidadas por los jueces laborales. Un factor que incentiva el sobredimensionamiento de las incapacidades es que los honorarios periciales se calculan como un porcentaje del monto de la sentencia.

En este contexto, es importante considerar la composición del costo judicial: el 45% queda en la intermediación.

Por cada millón de pesos que pagan las ART por demandas evitables en su gran mayoría, 450 mil pesos se reparte entre abogados, peritos y el sistema judicial.

Las entidades sostienen que corregir esta distorsión es clave para sostener un mecanismo que protege a trabajadores y empresas, y que hoy está siendo desbordado por una judicialidad que no responde a la realidad de la gestión en materia de prevención ni cobertura de accidentes del trabajo ni a ningún parámetro internacional al Récord 2025: Argentina tiene un 2.200% más de juicios por riesgos del trabajo que Chile y 1.500% más que España.

Con el ingreso de 134.000 juicios en 2025 se batió el récord de juicios laborales por accidentes de trabajo. Apalancados por la acción sin control de peritos y justicias provinciales que incumplen la Ley 27348 que ordenó la creación de Cuerpos Médicos Forenses (CMF).

La presión judicial castiga tanto a empresas como a trabajadores y amenaza la sostenibilidad del sistema de riesgos de trabajo.

Con información de la agencia Noticias Argentinas