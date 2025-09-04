¿Crisis también en BHG?: marcha por caída de contratos y desvinculaciones de personal

Trabajadores de la UOM se movilizaron a la planta de la empresa BGH por posibles caídas de contratos y desvinculaciones de personal.

Una movilización llegó ayer a los portones de BGH. Fue en el marco de la caída generalizada de trabajo y por la preocupación que corre en los pasillos con las versiones de la inminente caída de contratos y desvinculaciones.

Según trascendió, el malestar se profundizó porque mientras se recorta empleos le otorga trabajos que podrían hacerse en la planta a la Cooperativa de Trabajo Tierra del Fuego (Ex Audivic). De hecho esa compañía desde hace tiempo realiza trabajo a fasón para BGH.

Dicha situación derivó en asambleas internas, que fueron cuestionadas por la empresa e incluso se habrían enviado cartas documento y existiría una amenaza de intentar avanzar con el desafuero de los delegados gremiales.

Por eso, como respaldo a los puntos reclamados y al Cuerpo de Delegados, el Congreso de la UOM Río Grande se manifestó ayer por la tarde en la puerta de la planta fabril; expresando el acompañamiento a la postura que vienen sosteniendo los trabajadores y sus representantes sindicales.

