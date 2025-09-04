Despidos en Ternium: Marcha de trabajadores de la UOM de todo el país, ¿habrá paro?

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) convocó a todas sus seccionales del país para una marcha este jueves en San Nicolás, en el marco del conflicto que atraviesan los trabajadores contratistas de la planta General Savio de Ternium.

La movilización, que partirá a las 12:30 desde la Portería 1 de Siderar, recorrerá la calle Savio hasta Mitre y culminará en la plaza Mitre con un acto central entre las 15:30 y las 16:00, donde se instalará un escenario con sonido.

¿Y el paro?

La decisión de intensificar las medidas de fuerza se tomó el lunes en una asamblea liderada por el secretario general nacional, Abel Furlán, y el secretario seccional, Naldo Brunelli, junto a los trabajadores.

El conflicto, que ya lleva quince días consecutivos, responde a las políticas salariales y laborales del Grupo Techint, al que la UOM acusa de promover ajuste, precarización y subcontratación, pagando salarios por debajo de la línea de pobreza pese a los millonarios balances de la empresa.

Aunque el gremio anunció un paro total de las contratistas a partir de este martes, algunos trabajadores ingresaron a la planta en el turno de las 6 de la mañana, lo que refleja las tensiones en curso. La UOM mantiene firme su consigna: “Salario digno o conflicto”, y asegura que las medidas continuarán hasta obtener respuestas satisfactorias.

Movilización a Ternium: puntapié inicial de un reclamo nacional

Luis Sánchez, dirigente de UOM San Nicolás, señaló a Diario El Norte: “La marcha de mañana (por hoy) va a reflejar la indignación del pueblo metalúrgico, reflejada en la sociedad nicoleña y de Ramallo, por esta situación agobiante económicamente hablando”. Sánchez subrayó que esta movilización marca “un puntapié inicial para un reclamo que se va a hacer nacional”, con el objetivo de garantizar trabajos dignos para los metalúrgicos en todo el país.

La UOM cuestionó al titular del Grupo Techint, Paolo Rocca, acusándolo de pretender “naturalizar salarios de hambre”, según declaraciones de Furlán. En diálogo con Radio Con Vos, el sindicalista dijo que «la situación se hace insostenible y da vergüenza ajena tener que estar discutiendo y transmitiendo a la sociedad esta situación que padecen los trabajadores de las empresas contratistas de Siderar».

La masiva convocatoria de seccionales de todo el país evidencia la magnitud del conflicto, que podría escalar a nivel nacional si no se llega a una solución. La marcha de este jueves no solo busca visibilizar la lucha de los trabajadores de Ternium, sino también sentar un precedente en la defensa de los derechos laborales en la industria metalúrgica.

El conflicto entre UOM y el sector siderúrgico lleva más de un año, ante la falta de avances en las negociaciones por una recomposición salarial. «Hace 13 meses que venimos discutiendo con la Cámara Argentina de Acero sin poder acordar paritarias. Habiendo cumplido al conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo de la Provincia. Y hoy nos acusan de haber tomado de rehenes porque los trabajadores contratistas dijeron basta», apuntó Furlán.

Con información de agencia Mundo Gremial