Cristina Kirchner apuntó a que “no hay pelea sino debate de ideas”

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró este viernes que en el Gobierno “no hay pelea sino debate de ideas”, durante una extensa disertación en la que lanzó duras críticas a la oposición y a la Corte Suprema de Justicia y cuestionó algunos aspectos de la marcha de la economía.

Fernández de Kirchner centró parte de su discurso en las cuestiones económicas y en la situación social del país y se lamentó porque de momento “no le estamos haciendo honor a tanta confianza” de la gente.

“Lo que está pasando en el Poder Ejecutivo no es pelea; yo no le pegué a nadie, a mí nadie me pegó”, declaró Cristina y bromeó con el hecho de que había recurrido al diccionario para encuadrar una situación que fue motivo de múltiples especulaciones en los medios de prensa y, que, aseguró, es un “debate” en el seno de la coalición gobernante.

La vicepresidenta hizo una disertación de casi dos horas sobre Estado, poder y sociedad en la sede de la Universidad Nacional del Chaco Austral, donde recibió un doctorado honoris causa.

En su ponencia, recomendó “revisar algunas cosas” con el objetivo de resolver “un fenómeno que se está dando en Argentina”, por el cual, los “trabajadores en relación de dependencia son pobres”.

“Esto nunca había pasado; la pobreza siempre la ubicábamos por afuera del trabajo formal. Por qué es esto?”, se preguntó la expresidenta durante su discurso, en el que también advirtió que pese a haber “casi 30 mil millones de dólares de superávit comercial tenemos problemas”.

“¿Qué pasa con la administración monetaria y cambiaria?”, interrogó también y continuó reconociendo que el Gobierno “no le está haciendo honor” a “la confianza” que le depositó el electorado.

En otro orden, Cristina cuestionó a la oposición por impulsar un proyecto para el uso de una boleta única de papel en las votaciones, al considerar que “la sociedad” tiene problemas más importantes, como, por ejemplo, que “no tiene laburo y no le alcanza la guita”.

También, en otro segmento de su disertación, la titular del Senado denunció que “nunca se vio algo igual” en cuanto a que la Corte Suprema haya declarado “inconstitucional” una ley después de 16 años de vigencia, en alusión al fallo que derogó la conformación del Consejo de la Magistratura.

En otro orden, evaluó que el capitalismo se convirtió “en un sistema de producción de bienes y servicios que se ha independizado de las ideologías” y puso como ejemplo a la República Popular China como uno de los modelos capitalistas “más exitosos”.

Cristina entendió también que uno de los problemas centrales del país es su economía bimonetaria, que convirtió al dólar en moneda de ahorro y aseguró que se trata de una cuestión que requiere “acuerdos y gestión”.