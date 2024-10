Cristina Kirchner lanzó su campaña para disputar la presidencia del PJ Nacional

Lanzada a la campaña para disputar la presidencia del Partido Justicialista, la ex mandataria Cristina Kirchner visitó este viernes la Universidad Nacional de las Artes (UNA), en medio del conflicto que sostiene el movimiento estudiantil con el Gobierno nacional por el financiamiento de la educación superior pública.

La ex jefa de Estado aceptó la invitación que le cursaron autoridades de la universidad al cumplirse el décimo aniversario de la sanción de la ley que convirtió el Instituto Universitario de las Artes (IUNA) en la UNA.

“Estuve en el Museo de la Cárcova de la Universidad Nacional de las Artes, conversando con estudiantes, docentes y no docentes. La UNA está cumpliendo 10 años, la creamos en el 2014 durante mi segundo mandato, y hoy está atravesando graves problemas presupuestarios como todas las universidades nacionales de nuestro país”, escribió en su cuenta de la red social X poco después de su participación en la actividad.

La visita de la ex presidenta ocurre luego de la coreografía de baile que un grupo numeroso de estudiantes de esa universidad realizó en forma de protesta en la estación ferroviaria de Once con la última canción de la artista Lali Espósito.

La intervención pública generó una enorme repercusión pública y se convirtió en un emblema de la lucha estudiantil contra la política de recorte presupuestario a las universidades nacionales.

“Historias como las que me contaron y el cariño que me brindaron hacen que todo, todo, tenga sentido”, tuiteó la ex jefa de Estado.

Al participar de una ronda en el jardín del museo, Cristina Kirchner recordó los diez años de la creación de la UNA el 22 de octubre del 2014, cuando ella era presidenta.

“La alegría que una siente como militante política de estar en lugares donde uno ha construido y creado. Es como que valió la pena, aún con todo lo que pasó después”, enfatizó.

“Cuando vale la pena para el pueblo, normalmente no vale la pena para los dirigentes que hacen estas cosas porque después son muy castigados”, reflexionó sobre los ataques que recibió durante su gestión y posteriormente, hasta la actualidad.

“Son castigados porque hay que disciplinar”, analizó Cristina Kirchner, que felicitó a los estudiantes por la creatividad para “hacer una crítica desde el arte”.

Su incursión en la UNA también se produce en un contexto impensado hasta hace meses: la cruda interna por la conducción del peronismo que mantiene con quien es su hijo político, el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Preocupada por el armado político incipiente de su ex ministro de Economía y sus aspiraciones como nuevo líder del peronismo, la ex jefa de Estado decidió postularse como candidata a presidir el Partido Justicialista (PJ), carrera a la que ya estaba lanzado desde meses antes el gobernador riojano, Ricardo Quintela.

Con información de la agencia Noticias Argentinas