Cristina Kirchner y un planteo de “kirchnerismo eterno”

En el marco del plenario del Frente de Todos realizado en la ciudad de La Plata, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que “la vida que queremos requiere no de uno, sino de muchos períodos de gobierno”, en lo que pareció un planteo de establecer una sucesión en la presidencia por parte del kirchnerismo.

La frase de Cristina, -que hizo recordar al slogan “Cristina eterna”, pronunciado por la exdiputada K Diana Conti, cuando el kirchnerismo buscó impulsar la re-reelección presidencial en 2013- ocurrió con la presencia del presidente Alberto Fernández; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el titular del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner; y los candidatos Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan, entre otros.

“Pensaba en la vida que queremos, y en cómo imaginar esa vida”, agregó la titular del Senado en su discurso, y agregó que “la vida que queremos” se recupera “a través de hombres y mujeres que representen esa vida en las instituciones”, y en referencia a los dirigentes ubicados en el palco, puntualizó: “Por eso quería venir a este plenario de dirigentes, porque ustedes son los que van a estar sentados en esas bancas”.

El plenario en La Plata estuvo plagado de críticas a la gestión de Mauricio Macri. A propósito, Cristina dijo: “No me canso de evaluar si en el 2015, cuando terminó nuestro mandato, se hubiera hecho lo que se prometió: cambiar las cosas que estaban mal, pero no tocar las cosas que estaban bien”.

“Si se hubiera seguido con esa política industrial, cuidando la producción nacional, con una política de no endeudamiento, los argentinos estaríamos mucho mejor, incluso ante la crisis de la pandemia”, añadió.

Por su parte, el presidente Alberto Fernández, al cerrar el plenario ironizó sobre el proyecto de etiquetado frontal de alimentos y el gobierno de Juntos por el Cambio, y opinó que “pocos tendrían ganas” de votarlos si supieran lo que hay “dentro del envase”.

Pensé que el envase de Juntos o Juntos por el Cambio diría ´Somos republicanos´ y que ´Este envase contiene un Presidente que armó una mesa judicial para perseguir opositores, un Presidente que nombró ministro de la Corte por decreto”, resaltó Fernández.

En ese marco, enumeró otros puntos que -a su entender- debería contener un envase de la propuesta opositora: “Un gobierno que nos endeudó con la banca privada en 100.000 millones de dólares y que cuando ya no le pudo pagar fue corriendo al Fondo y nos endeudó con 45.000 millones más”.

“Miembros de un gobierno que despreciaron la educación pública, porque no había nada peor que caer en la escuela pública. También diría un gobierno que despreció la salud pública”, afirmó Fernández al clausurar el acto en La Plata.

También recordó que el gobierno de Macri contendría en su envase una advertencia sobre “balas de goma para reprimir al pueblo” de Bolivia.

“Ese envase diría también todo lo que finalmente nos pasó, toda la deuda que tomamos que no se convirtió ni en puentes, ni en escuelas, ni en camiones, ni hospitales. Se fueron, no sabemos dónde”, expresó el mandatario nacional, y recordó que Macri “por vía de decreto modificó una ley y blanqueó los fondos que espuriamente su familia tenía en el exterior”.

Y agregó: “Si el etiquetado frontal existiera creo que a pocos les quedaría ganas de votar” por Juntos por el Cambio. Al finalizar, reiteró que hizo una canción durante la cuarentena que dice que “el secreto en esta vida es seguir cantando”.

“Hice una canción cuyo estribillo dice si me pierdo yo me encuentro, si me caigo me levanto, el secreto en esta vida es seguir cantando”, contó Fernández.