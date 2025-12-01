Cuánto aumentará tu sueldo en diciembre 2025 por sector y rubro

El detalle de los acuerdos salariales firmados en paritarias por rubros, que se traducirán en aumentos de sueldos en el último mes del año.

El último mes del año llega con actualizaciones salariales. Los gremios dan cumplimiento a los distintos esquemas de aumentos mensuales acordados en paritarias con el sector empresario. Así los trabajadores mejorarán sus ingresos, en un fin de 2025 que también tendrá el pago del medio aguinaldo.

Quiénes tendrán aumento salarial en diciembre 2025

A continuación, el listado de los sindicatos que tendrán suba salarial en diciembre según el informe elaborado por el portal especializado en información laboral y sindical, MundoGremial:

UOM (metalúrgicos): Si bien aún no oficializado, el gremio acordó subas hasta marzo próximo.

Octubre 2025: $35.000 no remunerativos

Noviembre 2025: 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos

Diciembre 2025: $35.000 no remunerativos

Enero 2026: 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos

Febrero 2026: $25.000 no remunerativos

Marzo 2026: $35.000 no remunerativos

Comercio (FAECYS): 1% de aumento sobre noviembre. El gremio se encuentra en tratativas para nuevos aumentos.

Construcción (UOCRA): 1,4% sobre básicos de octubre + suma fija no remunerativa en dos cuotas quincenales.

El entendimiento prevé un aumento del 1,4% en noviembre de 2025 sobre los salarios básicos vigentes al 31 de octubre y un 1,3% adicional en diciembre, calculado sobre los valores ya actualizados de noviembre.

Sanidad (FATSA): 1,5% de aumento en noviembre, 1,5% en diciembre acumulativo y 1,5% en enero acumulativo. (clínicas, sanatorios, laboratorios y convenios del sector asistencial).

También se aplicarán las nuevas escalas salariales en los convenios de la industria farmacéutica.

Gastronómicos y hoteleros (UTHGRA): El gremio cerró un nuevo acuerdo paritario que abarcará el período junio de 2025 a mayo de 2026. El entendimiento fija un esquema de recomposición salarial y una gratificación especial para los trabajadores bajo el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 389/04.

Bancarios: Ajuste por inflación lleva el salario inicial a $1.959.956 + plus Día del Bancario actualizado ($1.708.032).

Aceiteros: La Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA San Lorenzo) alcanzaron un acuerdo paritario que eleva el salario básico inicial para la categoría de peón a $2.075.186 en noviembre de 2025, $2.100.000 en diciembre de 2025 y $2.344.000 a partir del 1° de enero de 2026.

Camioneros: 1% general sobre básicos de noviembre, en el marco del acuerdo celebrado por el sindicato con las cámas empresarias. Lo pactado asegura subas desde septiembre de 2025 hasta febrero de 2026, más una suma fija no remunerativa y una asignación extraordinaria, con revisiones previstas para diciembre de 2025 y marzo de 2026 según la evolución del IPC.

El acuerdo establece un incremento del 6,3% distribuido en seis tramos: 1,2% en septiembre, 1,1% en octubre, y 1% en noviembre, diciembre, enero y febrero.

Encargados de edificios (SUTERH): $50.000 remunerativos mensuales + 7% en viáticos para quienes no tienen vivienda.

Empleadas domésticas (UPACP): 1,4% en noviembre + 1,3% en diciembre + bono extraordinario no remunerativo ($6.000 a $14.000 según horas).

Carne (FESITCARA): Los sindicatos de la carne confirmaron aumentos para trabajadores de frigoríficos.

Noviembre: 2,5 %

Diciembre: 2 %

Enero: 1,8 %

Febrero: 1,7 %

Alimentación (FTIA – avícola): Aumento total del 7,2%

Revisión octubre 2025: 1% de recupero

Noviembre 2025: 2,2%

Diciembre 2025: 2,1%

Enero 2026: 1,8%

Seguros (ramas capitalización y ahorro): Se firmó un incremento del 9,84% se aplicará de forma escalonada a lo largo de los cuatro meses, con bases de cálculo consecutivas:

El primer tramo corresponde al mes de noviembre de 2025, con un 3,5% calculado sobre la base salarial de octubre. Posteriormente, se aplicarán tres aumentos consecutivos del 2%: uno en diciembre (base noviembre), otro en enero de 2026 (base diciembre), y el último en febrero de 2026 (base enero).

Televisión (SATSAID): 2,3% no remunerativo en noviembre, a cobrar en diciembre para los trabajadores de cable (convenio con ATCV).

En tanto, para el personal de productoras y canales abiertos, SATSAID cerró un incremento del 9,26% en tres tramos: Octubre: 3% – Noviembre: 4% – Enero: 2,26%.

Telefónicos (CONSITEL – Claro/Movistar/Personal): 2,3% en noviembre + otro 2,3% correspondiente a diciembre.

Maestranza (SOM): El Sindicato Obreros de Maestranza (SOM) cerró un acuerdo salarial que otorga un incremento del 9,68% distribuido en cuatro meses, con vigencia hasta el 31 de enero de 2026, en el marco del CCT 281/96.

3,39% en octubre

0,98% en noviembre

3,27% en diciembre

1,73% en enero de 2026

Plástico (UOYEP): Se continúa con el esquema de aumentos escalonados.

Septiembre: 1,3 % de aumento al básico

Octubre: 1,2 % de aumento al básico

Noviembre: 1,1 % de aumento al básico

Diciembre: 4,1 % de aumento al básico

Enero: 1,0 % de aumento al básico

Febrero: 3,9 % de aumento al básico

Las sumas no remunerativas:

Septiembre: $60.000

Octubre: $60.000

Noviembre: $60.000

Diciembre: $30.000

Enero: $30.000

Pasteleros: Rama Pastelería: Se continúa con la aplicación de los tramos de subas acordadas en octubre pasado. 4,37% al básico + 2,22% no remunerativa.

Noviembre 2025: Se suma un 3,34% al básico y un 1,71% como asignación no remunerativa.

Diciembre 2025: El sueldo básico tendrá una suba del 4,37%, junto a un componente no remunerativo del 2,22%.

Enero 2026: El acuerdo establece la incorporación de un aumento del 6,59% al salario básico para todas las categorías.

Vigiladores privados (UPSRA): El sindicato firmó un aumento total del 5,74%, dividido en tres tramos: 2,83% en octubre, 0,56% en noviembre y 2,26% en diciembre, promediando el 1,9% mensual.

Las nuevas escalas modifican el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 507/07. Como referencia, un vigilador de la categoría Vigilador General cobrará un sueldo bruto de $1.450.900 en octubre, $1.459.000 en noviembre y $1.492.000 en diciembre, este último incluyendo una suma no remunerativa de $25.000 que pasará a los salarios básicos en enero de 2026.

Médicos privados (CCT 619 y 635): Se continuará con el pago de $60.000 hasta la firma de un nuevo acuerdo.

Vidrio (SEIVARA): Se cobra el aumento del 2,5% de noviembre (último tramo el acuerdo salarial).

Industria fideera y pastas frescas (SATIF): 3% para noviembre, para percibir con salarios de diciembre.

Mecánicos (SMATA): Alcanzó una mejora salarial en diciembre para sus trabajadores en donde el básico será de $1.633.051,18 para la mayor categoría y para la menor será de $816.537,58. La suma no remunerativa a cobrar también este mes, va desde $39.781,71 para la menor categoría hasta $79.562,25 para la mayor.

Vitivinicolas: La Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA) anunció la concreción de un nuevo acuerdo paritario para las ramas de Bodega y Viña. Se lograron incrementos salariales que regirán a partir del sueldo de septiembre de 2025 y se extenderán hasta febrero de 2026.

Entidades deportivas y civiles (UTEDYC): El gremio acordó subas en todos los convenios de la actividad (mutuales, clubes, gimnasios y AFA), con aumentos hasta enero próximo.

Colectiveros (UTA): Los choferes de colectivos de corta y mediana distancia que prestan servicios en el AMBA percibirán este mes un salario básico de $1.370.000. A ese monto se suma un viático diario de $13.000, calculado sobre 24 jornadas laborales, lo que implica un adicional de $312.000. De este modo, el ingreso total alcanza los $1.682.000.

Mineros (AOMA): El sindicato minero acordó esquemas de aumentos en todas las ramas del sector. Ver detalle.

Empleados de despachantes de aduana (AEDA): 5% sobre sueldos básicos vigentes a noviembre 2025.

Marítimos (FESIMAF): La entidad sindical cerró subas para los distintos convenios de la actividad. Ver detalle.

Perfumistas: El gremio firmó un incremento del 11% se implementará de forma escalonada y acumulativa a lo largo de seis meses:

3,5% en Octubre de 2025

3,5% en Diciembre de 2025

4% en Febrero de 2026

Carga y descarga (UTCYDRA): Los trabajadores nucleados en el CTT 733/15 cobrarán para un operario categoría 1, $6.686 por hora, $53.484 por jornal y al mes $1.337.106. Mientras que, un operario de categoría 4, por hora será de $5.692, por jornal $45.535 y por mes $1.138.421.

Con estos ajustes, junto al medio aguinaldo, diciembre será el mes de mayor ingreso del año para la mayoría de los trabajadores bajo convenio colectivo.

Informe de agencia MundoGremial