Cuánto cobra un empleado de McDonald’s en Argentina en abril de 2026

Tras el nuevo acuerdo salarial del sector de servicios rápidos quedaron establecidos los ingresos desde marzo hasta julio de 2026, con incrementos mensuales y adicionales por categoría.

Los trabajadores de cadenas de comida rápida en Argentina ya tienen definidos sus salarios para el período marzo–julio de 2026, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 329/2000. LLos nuevos aumentos salariales y escalas alcanzan a empleados de firmas como McDonald’s, Burger King, Mostaza y otras del rubro.

Servicios rápidos: La nueva escala salarial

Un reciente acuerdo salarial detalló categoría por categoría y mes a mes, cuándo cobra un empleado del sector, según la escala salarial vigente:

MARZO 2026

Empleado Principiante: $ 983.337 + $ 35.000

$ 983.337 + $ 35.000 Empleado A: $ 1.046.681 + $ 35.000

$ 1.046.681 + $ 35.000 Empleado B: $ 1.092.695 + $ 35.000

$ 1.092.695 + $ 35.000 Líder A: $ 1.249.347 + $ 40.000

$ 1.249.347 + $ 40.000 Líder B: $ 1.462.895 + $ 40.000

$ 1.462.895 + $ 40.000 Cajero: $ 1.159.429 + $ 35.000

$ 1.159.429 + $ 35.000 Encargado: $ 1.502.431 + $ 40.000

$ 1.502.431 + $ 40.000 Cocinero: $ 1.693.488 + $ 40.000

$ 1.693.488 + $ 40.000 Peón Limpieza: $ 1.035.526 + $ 35.000

ABRIL 2026

Empleado Principiante: $ 983.337 + $ 50.000 + $ 18.683

$ 983.337 + $ 50.000 + $ 18.683 Empleado A: $ 1.046.681 + $ 50.000 + $ 19.887

$ 1.046.681 + $ 50.000 + $ 19.887 Empleado B: $ 1.092.695 + $ 50.000 + $ 20.761

$ 1.092.695 + $ 50.000 + $ 20.761 Líder A: $ 1.249.347 + $ 55.000 + $ 23.738

$ 1.249.347 + $ 55.000 + $ 23.738 Líder B: $ 1.462.895 + $ 55.000 + $ 27.795

$ 1.462.895 + $ 55.000 + $ 27.795 Cajero: $ 1.159.429 + $ 50.000 + $ 22.029

$ 1.159.429 + $ 50.000 + $ 22.029 Encargado: $ 1.502.431 + $ 55.000 + $ 28.546

$ 1.502.431 + $ 55.000 + $ 28.546 Cocinero: $ 1.693.488 + $ 55.000 + $ 32.176

$ 1.693.488 + $ 55.000 + $ 32.176 Peón Limpieza: $ 1.035.526 + $ 50.000 + $ 19.675

MAYO 2026

Empleado Principiante: $ 983.337 + $ 60.000 + $ 37.367

$ 983.337 + $ 60.000 + $ 37.367 Empleado A: $ 1.046.681 + $ 60.000 + $ 39.774

$ 1.046.681 + $ 60.000 + $ 39.774 Empleado B: $ 1.092.695 + $ 60.000 + $ 41.522

$ 1.092.695 + $ 60.000 + $ 41.522 Líder A: $ 1.249.347 + $ 65.000 + $ 47.475

$ 1.249.347 + $ 65.000 + $ 47.475 Líder B: $ 1.462.895 + $ 65.000 + $ 55.590

$ 1.462.895 + $ 65.000 + $ 55.590 Cajero: $ 1.159.429 + $ 60.000 + $ 44.058

$ 1.159.429 + $ 60.000 + $ 44.058 Encargado: $ 1.502.431 + $ 65.000 + $ 57.092

$ 1.502.431 + $ 65.000 + $ 57.092 Cocinero: $ 1.693.488 + $ 65.000 + $ 64.353

$ 1.693.488 + $ 65.000 + $ 64.353 Peón Limpieza: $ 1.035.526 + $ 60.000 + $ 39.350

JUNIO 2026

Empleado Principiante: $ 983.337 + $ 70.000 + $ 55.067

$ 983.337 + $ 70.000 + $ 55.067 Empleado A: $ 1.046.681 + $ 70.000 + $ 58.614

$ 1.046.681 + $ 70.000 + $ 58.614 Empleado B: $ 1.092.695 + $ 70.000 + $ 61.191

$ 1.092.695 + $ 70.000 + $ 61.191 Líder A: $ 1.249.347 + $ 75.000 + $ 69.963

$ 1.249.347 + $ 75.000 + $ 69.963 Líder B: $ 1.462.895 + $ 75.000 + $ 81.922

$ 1.462.895 + $ 75.000 + $ 81.922 Cajero: $ 1.159.429 + $ 70.000 + $ 64.928

$ 1.159.429 + $ 70.000 + $ 64.928 Encargado: $ 1.502.431 + $ 75.000 + $ 84.136

$ 1.502.431 + $ 75.000 + $ 84.136 Cocinero: $ 1.693.488 + $ 75.000 + $ 94.835

$ 1.693.488 + $ 75.000 + $ 94.835 Peón Limpieza: $ 1.035.526 + $ 70.000 + $ 57.989

JULIO 2026

(sin sumas adicionales, solo salario básico)

Empleado Principiante: $ 1.108.417

$ 1.108.417 Empleado A: $ 1.175.318

$ 1.175.318 Empleado B: $ 1.223.928

$ 1.223.928 Líder A: $ 1.394.271

$ 1.394.271 Líder B: $ 1.619.864

$ 1.619.864 Cajero: $ 1.294.387

$ 1.294.387 Encargado: $ 1.661.538

$ 1.661.538 Cocinero: $ 1.863.345

$ 1.863.345 Peón Limpieza: $ 1.163.517

El acuerdo salarial fue celebrado entre la Federación de Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Pizzeros, Heladeros y Alfajoreros y la Cámara Argentina de Establecimientos de Servicios Rápidos de Expendio de Emparedados y Afines, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 329/2000.