Cuánto cobra un empleado de McDonald’s en Argentina en abril de 2026
Tras el nuevo acuerdo salarial del sector de servicios rápidos quedaron establecidos los ingresos desde marzo hasta julio de 2026, con incrementos mensuales y adicionales por categoría.
Los trabajadores de cadenas de comida rápida en Argentina ya tienen definidos sus salarios para el período marzo–julio de 2026, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 329/2000. LLos nuevos aumentos salariales y escalas alcanzan a empleados de firmas como McDonald’s, Burger King, Mostaza y otras del rubro.
Servicios rápidos: La nueva escala salarial
Un reciente acuerdo salarial detalló categoría por categoría y mes a mes, cuándo cobra un empleado del sector, según la escala salarial vigente:
MARZO 2026
- Empleado Principiante: $ 983.337 + $ 35.000
- Empleado A: $ 1.046.681 + $ 35.000
- Empleado B: $ 1.092.695 + $ 35.000
- Líder A: $ 1.249.347 + $ 40.000
- Líder B: $ 1.462.895 + $ 40.000
- Cajero: $ 1.159.429 + $ 35.000
- Encargado: $ 1.502.431 + $ 40.000
- Cocinero: $ 1.693.488 + $ 40.000
- Peón Limpieza: $ 1.035.526 + $ 35.000
ABRIL 2026
- Empleado Principiante: $ 983.337 + $ 50.000 + $ 18.683
- Empleado A: $ 1.046.681 + $ 50.000 + $ 19.887
- Empleado B: $ 1.092.695 + $ 50.000 + $ 20.761
- Líder A: $ 1.249.347 + $ 55.000 + $ 23.738
- Líder B: $ 1.462.895 + $ 55.000 + $ 27.795
- Cajero: $ 1.159.429 + $ 50.000 + $ 22.029
- Encargado: $ 1.502.431 + $ 55.000 + $ 28.546
- Cocinero: $ 1.693.488 + $ 55.000 + $ 32.176
- Peón Limpieza: $ 1.035.526 + $ 50.000 + $ 19.675
MAYO 2026
- Empleado Principiante: $ 983.337 + $ 60.000 + $ 37.367
- Empleado A: $ 1.046.681 + $ 60.000 + $ 39.774
- Empleado B: $ 1.092.695 + $ 60.000 + $ 41.522
- Líder A: $ 1.249.347 + $ 65.000 + $ 47.475
- Líder B: $ 1.462.895 + $ 65.000 + $ 55.590
- Cajero: $ 1.159.429 + $ 60.000 + $ 44.058
- Encargado: $ 1.502.431 + $ 65.000 + $ 57.092
- Cocinero: $ 1.693.488 + $ 65.000 + $ 64.353
- Peón Limpieza: $ 1.035.526 + $ 60.000 + $ 39.350
JUNIO 2026
- Empleado Principiante: $ 983.337 + $ 70.000 + $ 55.067
- Empleado A: $ 1.046.681 + $ 70.000 + $ 58.614
- Empleado B: $ 1.092.695 + $ 70.000 + $ 61.191
- Líder A: $ 1.249.347 + $ 75.000 + $ 69.963
- Líder B: $ 1.462.895 + $ 75.000 + $ 81.922
- Cajero: $ 1.159.429 + $ 70.000 + $ 64.928
- Encargado: $ 1.502.431 + $ 75.000 + $ 84.136
- Cocinero: $ 1.693.488 + $ 75.000 + $ 94.835
- Peón Limpieza: $ 1.035.526 + $ 70.000 + $ 57.989
JULIO 2026
(sin sumas adicionales, solo salario básico)
- Empleado Principiante: $ 1.108.417
- Empleado A: $ 1.175.318
- Empleado B: $ 1.223.928
- Líder A: $ 1.394.271
- Líder B: $ 1.619.864
- Cajero: $ 1.294.387
- Encargado: $ 1.661.538
- Cocinero: $ 1.863.345
- Peón Limpieza: $ 1.163.517
El acuerdo salarial fue celebrado entre la Federación de Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Pizzeros, Heladeros y Alfajoreros y la Cámara Argentina de Establecimientos de Servicios Rápidos de Expendio de Emparedados y Afines, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 329/2000.